Dělníci včera dokončili všechny práce, jejichž součástí byly úpravy učeben v prvním i druhém podlaží a kompletní oprava sociálního zařízení.

„Rekonstrukce učeben a kabinetů v části staré budovy byla už nezbytná vzhledem ke stáří odpadů, elektorinstalace, vodovodu a ke stavu podlah. Žáci sami však tuto změnu nijak zvlášť nepocítí. Ve třídách se na první pohled nezměnilo nic kromě nové podlahové krytiny, světel a teplé vody,“ vysvětlila ředitelka školy Jana Teriaki.

Školu čeká ještě druhá část rekonstrukce, při které dělníci opraví tělocvičnu a přistaví k ní nové sociální zařízení. „Druhá etapa by měla odhadem trvat do půlky listopadu,“ uvedl starosta Morkovic-Slížan Pavel Horák. To ve škole způsobí částečné omezení.

„Zaměstnanci ani žáci nebudou mít kvůli stavbě přístup do tělocvičny, na parkoviště, na družinové hřiště ani do pergoly. Všechny tělovýchovné aktivity se přesunou na hřiště a do místní sportovní haly. Družinka bude také využívat hřiště nebo blízký areál letního kina s dětským hřištěm,“ sdělila Teriaki.

Škola v létě obdržela dotaci od ministerstva pro místní rozvoj, z níž vybuduje moderní učebnu přírodních věd.

„Učebnu nám dodají na klíč na konci října. Už ale máme za sebou všechny bourací a stavební práce, aby žáky v okolních třídách nerušil hluk a prach,“ vysvětlila Teriaki s tím, že učebnu ještě čeká vybavení nábytkem a montáž technologií. Výuka se mezitím přesune do jiné třídy.

Práce na téměř stoleté budově neskončí ani rekonstrukcí tělocvičny.

„Budeme hledat možnosti, jak zaplatit opravy i na druhé části budovy, nové vybavení do tříd, vybudování školního klubu a rozšíření kapacity specializovaných učeben,“ dodala Jana Teriaki.