V polovině května budou moci návštěvníci poprvé zavítat do zrekonstruovaného barokního hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice, který byl v havarijním stavu. Nově se v něm nachází turistické zázemí s pokladnou a prodejem drobných suvenýrů, expozice Od kvásku ke klásku, prostory pro etnografický a archeologický depozitář včetně dílny pro konzervátory.

Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu 14. května 2022 od 10 hodin. Na návštěvníky čeká bohatý kulturní program. Vystoupí folklorní soubory Ječmínek a Malá Rusava, cimbálová muzika Bukovinka a děti z MŠ a ZŠ Rymice.

„Jsme velmi potěšeni, že účast přislíbila vítězka populárního televizního pořadu Peče celá země Petra Burianová, přítomna bude i známá folkloristka Bronislava Millá Bečáková. Děti si budou moci nazdobit perníčky, objevit a prozkoumat bohatství hanáckého kroje a vyzkoušet si řadu dalších aktivit,“ nastínila ředitelka Muzea Kroměřížska Martina Miláčková.

Připraveny jsou rovněž komentované prohlídky nové expozice Od kvásku ke klásku.

„Expozice je zaměřena na tradiční postupy spojené s výrobou chleba, což byla pro lidi od nepaměti nejdůležitější potravina,“ uvedl etnolog muzea Petr Hlavačka.

Nové trasy i logo

Muzeum v přírodě Rymice pro letošní sezonu připravilo také nové návštěvnické trasy.

„Okruh I. (Hejnice) zavede zájemce do chalupnických stavení a větrného mlýna. Okruh II. (tvrz + náves) nabízí prohlídku panského sídla a seznámení s venkovskými řemesly. Je také možné obě trasy spojit. Od května do září je otevřeno každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin,“ přiblížila mluvčí Martina Malá.

Velkou novinkou turistické sezony je také nové logo Muzea v přírodě Rymice, které vychází z chrpy modré. Jedná se o vysokou jednoletou rostlinu, jejíž květ je modrofialový s výraznými modrými okraji.

„Chrpa byla v minulosti v Rymicích zastoupena hlavně na loukách a pastvinách, kde ji spolu s ostatním lučním společenstvím spásal hospodářský dobytek a koně. Větší sedlák v této době míval v Rymicích podle zaznamenaných vzpomínek 15 až 20 koní. Po koních bývala na trzích velká poptávka a bývali chloubou hospodáře. Údajně se prodávali až do Pruska,“ připomněl Hlavačka.

Rymice plánují stavební místa, odkanalizování a cyklostezku

Oprava za 129 milionů korun

Obnova hospodářského dvora byla největší investiční akcí v historii Muzea Kroměřížska. Celkové náklady včetně přípravy projektu dosáhly 129 milionů korun, z toho 85 procent tvoří dotace evropského programu IROP, deset procent dotace kraje a pěti procenty přispěl státní rozpočet.

„Rekonstrukci hospodářského dvora jsem pozorně sledovala a výsledek mě opravdu těší. Věřím, že návštěvníky zaujme nová expozice Od kvásku ke klásku,“ řekla krajská radní pro kulturu Zuzana Fišerová, která ocenila také skutečnost, že se na projekt podařilo získat finanční prostředky z Evropské unie.

Práce zahrnovaly řadu činností.

„Budovy bylo nutné staticky zajistit, opravit krovy, udělat nové přípojky sítí, fasády, terénní a sadové úpravy. Rovněž jsme vyřešili ochranu sbírkového fondu, veškerého majetku a vybavení,“ popsala Martina Miláčková, ředitelka Muzea Kroměřížska, v jehož správě se Muzeum v přírodě Rymice nachází.

„Složité bylo najít dodavatele pro vnitřní vybavení expozice, která v prostorách vznikla,“ připomněla projektová manažerka Petra Smetánková.

Vzhledem k tomu, že objekt je nemovitou kulturní památkou, dohlíželi na celou revitalizaci památkáři. K nejnáročnějším pracím patřilo statické zajištění budovy a její odvlhčení.

„Na jedné straně byla část střechy zřícená, na dvou místech byly propadlé stropní klenby, do stavby desítky let zatékalo,“ uvedl investiční technik muzea Pavel Klíma.