Oprava budov v majetku Kroměříže by podle radnice stála asi 600 milionů korun

Vedení kroměřížské radnice nechalo od všech ředitelů organizací zřizovaných či založených městem zmapovat požadavky na opravy a investice do jimi spravovaných budov. Z jejich odhadů vyplývá, že pokud by město chtělo najednou realizovat všechny tyto práce, rozpočet by to stálo astronomických zhruba 600 milionů korun.

Dům Kultury v Kroměříži. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Daniela Zedníčková