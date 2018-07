Opěrná zeď, která v obci Dřínov ohrožuje chodce, bude nová

Gastronomie - Gastronomie Pomocníci v kuchyni 13 000 Kč

Pomocníci v kuchyni Pomocník/pomocnice ve stravovacím provozu. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 15000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: PRACOVIŠTĚ Kroměříž, - Pomocné práce při přípravě technologicky nenáročných teplých a studených jídel; expedice jídel dle zásad HACCAP pod vedením kuchaře; úklidové a pomocné práce v kuchyni, - ZŠ/vyučení/SŠ vzdělání, vzdělání v oboru pomocný kuchař výhodou, spolehlivost, odpovědnost, zdravotní způsobilost, - Nepravidelné směny podle plánu směn vč. sobot, nedělí a svátků, doba určitá 1 rok s možností prodloužení na dobu neurčitou, HM od 13 000,- Kč do 15 000,- Kč; 5 týdnů dovolené, benefity dle KS, - Kontakt osobně na pracovišti nebo telefonicky Po-Pá (9:00 - 14:00 hod.), příp. své písemné nabídky se strukturovaným životopisem posílejte na e-mail: kariera@nem-km.cz. Do předmětu emailu prosím uveďte název pozice.. Pracoviště: Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova, č.p. 660, 767 01 Kroměříž 1. Informace: Marcela Sikorová, +420 573 322 268,573 322 267.