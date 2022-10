„Díky tomu, že jsme velmi výrazně vyhráli a máme velký náskok vůči všem koaličním stranám, bereme to tak, že hnutí ANO musí mít starostu. Neobhájili bychom si to jinak u svých voličů, ani u sebe navzájem,“ řekl Deníku Opatrný, jehož hnutí se dohodlo na spolupráci s KDU-ČSL, Zdravým Kroměřížskem, ČSSD, ODS a uskupením OK Občané Kroměříže. Vládnoucí koalici tak utvoří šest stran.

Jak z vašeho pohledu probíhala povolební vyjednávání? Bylo těžké najít vzájemnou shodu s dalšími pěti subjekty?

Ano, problém letošních voleb je, že zastupitelstvo je opravdu roztříštěné. Dostalo se tam celkem deset subjektů, což je historické maximum a nalézt většinu v zastupitelstvu je pak složité. Nicméně nás spojuje snaha o zvelebení a rozvoj města a také o změnu stávající situace na radnici. Najít proto partnery nebylo až tak složité a proto jsme celkem rychle uzavřeli memorandum, které bereme jako základ, na kterém chceme dále jednat o složení koalice.

Koalice by měla mít sedmnáct křesel ze sedmadvaceti. Proč tak široká koalice? Matematicky by tam mohlo být o jeden subjekt méně…

Chceme hlavně zavést úplně nový přístup k vedení města - jednat a diskutovat se všemi a zapojovat všechny, kteří budou mít zájem, do řízení města. A proto se nebráníme ani takto široké koalici.

V pořadí druzí Nezávislí v čele se současným starostou Jaroslavem Němcem vydali prohlášení, že s hnutím ANO jednat nebudou. Z vaši strany byl zájem s nimi diskutovat, nebo jste to měli stejně?

Ještě v srpnu jsem byl v kontaktu s panen Němcem s tím, že jsem mu přislíbil, že bychom se mohli potkat a vyjasnit si naše vzájemné vztahy. Byli jsme domluvení, že v pondělí by se taková schůzka mohla uskutečnit. Nicméně bez toho, aniž bychom dostali nějakou zprávu, že se něco změnilo, tak Nezávislí vydali tiskovou zprávu, se kterou jsem byl seznámen a tu si vykládám tak, že nemají zájem jednat. Bereme to jako skutečnost. Navíc nás začali po čtyřech letech obviňovat, že chceme nekale nakládat s VaKem a tak dále. To je absolutní lež vůči které se ohrazujeme. Vždy jsme prosazovali to, že voda musí zůstat v rukou obce. Je to jen snaha nás očerňovat a je zcela nepravdivá. Myslím si, že je to poslední snaha o zvrácení výsledků voleb. Věřím ale, že je absolutně prázdná a nebude mít žádný dopad na vyjednávání o koalici na radnici.

Volby jste s náskokem vyhráli. Platí tedy, že hnutí ANO obsadí post starosty?

Díky tomu, že jsme velmi výrazně vyhráli a máme velký náskok vůči všem koaličním stranám - hnutí ANO bude mít sedm zastupitelů a všechny ostatní subjekty jsou po dvou - tak to bereme tak, že musíme mít post starosty. Neobhájili bychom si to jinak u svých voličů, ani u sebe navzájem. Naše výhra je oproti dalším koaličním subjektům tak velká, že musíme mít starostu.

Platí, že kandidátem na starostu jste jakožto lídr kandidátky vy?

Ano.

Bude vás v koalici šest uskupení. V Kroměříži je však dlouhodobě velké téma počet místostarostů. Aktuálně jsou čtyři, což bylo dlouhodobě terčem kritiky vzhledem k velikosti města. Jak tohle vyřešíte vy? Kolik budete mít místostarostů?

První věc je, že i když nás bude víc subjektů, než kolik tvoří aktuální vládní koalici na radnici, tak rozhodně ten počet nebudeme zvyšovat. Ale o tom, kolik bude místostarostů a případně kým budou obsazeni, se teprve jedná. Naším cílem je ten stávající počet snížit. Ještě jsme ale nedospěli ke kolektivní shodě. Problém je v tom, že všechny ostatní subjekty jsou po dvou zastupitelích a vybrat, kdo z nich by měl mít místostarostu a kdo ne, je složité.