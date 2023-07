Případná investice amerického výrobce čipů Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm na Vsetínsku by byla jednou z nejvýznamnějších investic v Česku.

Výroba křemíkových desek a čipů v Rožnově pod Radhoštěm. Závod je součástí nadnárodní společnost onsemi, která patří mezi dvacítku technologických lídrů světa. Se svolením onsemi | Foto: Se svolením ON Semiconductor

Novinářům to v rožnovském závodě Onsemi řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN). Onsemi chce do rozšíření výroby čipů investovat dvě miliardy dolarů (asi 44 miliard korun).

Do letošního podzimu by se měla rozhodnout, zda investici umístí ve svých výrobních závodech v USA, Koreji nebo v Česku. Pokud by se Onsemi rozhodl investovat v Rožnově, bylo by to podle starosty Jana Kučery (Nezávislí Rožnováci) ve stávajícím areálu společnosti v průmyslové zóně a znamenalo by to asi tisícovku nových zaměstnanců.

"Tato investice se nejen částkou, ale svým významem, svým dopadem na evropský průmysl, svým přesahem celosvětovým může stát jednou z nejvýznamnějších investic, kterou kdy Česká republika udělala," uvedl Síkela.

Příležitost i pro Rožnov pod Radhoštěm

Pro město by to podle starosty Kučery byla příležitost k rozvoji.

"Česká republika má velký potenciál v tom stát se, alespoň v evropském měřítku, významným hráčem v oblasti výroby čipů. Využít tento potenciál bude cílem Národní polovodičové strategie, kterou na ministerstvu průmyslu a obchodu ve spolupráci s experty připravujeme," uvedl Síkela.

Strategie by měla být hotová v první polovině příštího roku, navazuje na evropský Akt o čipech, který má pomoci zabránit nedostatku čipů pro klíčové sektory.

"Česká republika má v oblasti polovodičů významnou historii. Má výhodné umístění na mapě Evropy a může investorům nabídnout kvalifikované odborníky. Připravovaná strategie zmapuje, v jakých typech čipů má český průmysl největší potenciál, a navrhne, jaká podpůrná opatření, včetně investic, realizovat," uvedl ministr.

Rozvoj si vyžádá změny i ve vzdělávání

Strategie podle Síkely především pomůže správně nastavit systém vzdělávání, protože rozvoj odvětví se neobejde bez dostatku kvalifikovaných pracovníků. Čipy jsou podle něj budoucnost, základem moderního průmyslu a moderního života.

"Česká republika má bohatou historii ve výrobě polovodičů a polovodičových materiálů a Onsemi v regionu v poslední dekádě provedl významné investice. V současné době zde vyrábíme i polovodičové desky z karbidu křemíku," uvedl výkonný viceprezident a generální ředitel Power Solutions Group ve společnosti Onsemi Simon Keeton.

Investice do výroby čipů by podle starosty mohla přinést městu rozvoj, přilákat nové obyvatele i zvýšit životní úroveň občanů.

"Rožnov má 16.500 obyvatel, desetiletí zpátky měl 18.000, takže pro nás to není žádný strašák. Počítáme, co udělá asi tisíc zaměstnanců. Očekáváme, že zhruba třetina by se mohla chtít zabydlet v Rožnově, předpokládáme, že dvě třetiny budou v okolí, nebo případně dojíždět. Chceme mít přesná čísla, kolik to bude znamenat kapacit škol, školek, bytů, dopravy a podobně. Máme výhodu v tom, že zpracováváme nový územní plán a chystáme více lokalit, které by mohly sloužit jako bydlení, zázemí služeb pro naše obyvatele i obyvatele přicházející " uvedl Kučera.

"Je to snová příležitost, nechtějí stavět na zelené louce, ale využívají brownfieldu, chtějí stavět uprostřed areálu a do výšky, za nás je to to nejlepší, co se při rozšiřování výroby může stát," uvedl starosta.

Pokud se rozhodne o investici v Rožnově, nová výroba by mohla začít do dvou let.

Onsemi se specializuje na širokou škálu čipů pro různá odvětví, čipy jsou navrženy tak, aby minimalizovaly spotřebu energie a optimalizovaly výkon a spotřebu energie v závislosti na aktuálních požadavcích.

Onsemi má v Česku kolem 2200 zaměstnanců, kteří se ve třech závodech zabývají návrhem integrovaných obvodů, výrobou křemíkových desek a výrobou polovodičových čipů. Hlavní závod je v Rožnově pod Radhoštěm v areálu bývalé Tesly, má asi 2000 zaměstnanců. Mateřská společnost, která má hlavní sídlo ve Scottsdale v Arizoně, si vyrábí více než polovinu čipů sama. Investovala do uceleného dodavatelského řetězce pro polovodiče z karbidu křemíku, produkuje jak surové materiály, tak hotové čipy.