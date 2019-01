Zlínský kraj - Už 24. února to bude rok od tragické události v Uherském Brodě, kdy šílený střelec v místní restauraci Družba zabil osm lidí a pak obrátil zbraň proti sobě. V osudný den byl jedním z prvních na místě činu i Roman Kafka z pozice dozorujícího státního zástupce. Děsivý obraz místa tragédie se mu nesmazatelně vryl do paměti.

Státní zástupce Roman Kafka | Foto: DENÍK/Jan Karásek

„Lidsky to bylo velmi náročné. A ani se nedivím tomu, že tehdy nabízeli a poskytovali psychologickou pomoc i těm policistům, kteří byli dlouhé hodiny na místě činu. I přesto, že jsou profesionálové, tak jsou to i lidé a i oni mají své blízké a své rodiny, své příbuzné, děti. Je zřejmé, že i jimi to muselo otřást, jako to otřáslo se mnou," svěřil se tenkrát.

Dodnes si však v paměti vybaví těla ve všech polohách, běžící zpravodajský pořad nad nimi a zvonící mobilní telefony jejich blízkých. "Nepořádek, rozházený nábytek, stopy po střelbě všude," popisuje.

Trest pro onoho pachatele, v případě, že by přežil, nedokázal odhadnout. "Je to spekulace. Rozhodně by se zkoumal duševní stav takového útočníka, jako vždy. Koneckonců byl 'zkoumán' jeho duševní stav i po jeho smrti, z těch informací, které si mohl znalec i tak opatřit. Pokud by byl pachatel příčetný, pak by byl samozřejmě reálně ohrožen doživotním trestem odnětí svobody. Pokud by byl nepříčetný, pak by zde připadala do úvahy zabezpečovací detence," sdělil v on-line rozhovoru.

Kafka se vyjádřil také k otázce odškodného pozůstalým. "Nemohu se vyjádřit k jiným, než trestněprávním otázkám náhrady škody, to znamená například k tomu, zda ze strany státu či územní samosprávy jim bylo poskytnuto nějaké plnění, ale pokud jde o trestní řízení, tak zde bylo zjištěno, že na trestné činnosti se podílela pouze jedna osoba, která je mrtvá, a tudíž v rámci trestního řízení náhrada škody bohužel nebyla možná. Samozřejmě existuje institut odškodňování obětí, tedy i pozůstalých, ale zde je to na jejich iniciativě, aby o to požádali," podotkl.

Podle svých slov sympatie mezi ním a obviněnými nikdy v praxi nenastaly. "Nemívám kladné ani negativní postoje k obviněným, nicméně i pachatel trestného činu může jednat pod vlivem okolností, které jsou do jisté míry pochopitelné a mohou vzbuzovat třeba pocit lítosti, do jisté míry. Vzpomínám si na případ pachatele dvojnásobné vraždy svých příbuzných, který byl do značné míry obětí jejich ponižování a zesměšňování, na rozdíl od nich se staral o dalšího nemocného příbuzného a jeho smrtící útok na ně byl důsledkem právě frustrace z jejich strany. Samozřejmě byl odsouzen a potrestán poměrně přísným trestem za tento skutek, nicméně ty okolnosti pro které se jej člověk mohl pokusit chápat, zde evidentně byly," uvedl Kafka.

Roman Kafka vám odpovídal ve čtvrtek 18. února od 12 do 13 hodin.