ON-LINE: Napětí, emoce, tipování výsledků. Lidé volí prezidenta

Hodně napětí, leckdy až zbytečně vyhrocené diskuse nad oběma kandidáty a na tuzemské poměry nezvykle velký zájem voličů. Také na Kroměřížsku v pátek začalo a v sobotu pokračuje druhé kolo přímé volby prezidenta, v němž se rozhodne mezi obhajujícím Milošem Zemanem a jeho vyzyvatelem Jiřím Drahošem.

A v regionu bylo znát, že otázku, kdo usedne pro příštích pět let na pražském hradě, lidé hodně řeší. Třeba do volební místnosti v prostorách Gymnázia Kroměříž dorazili první voliči už pár minut před čtrnáctou hodinou.

„Chodím vždycky tak brzo, bydlím kousek odsud. Byla jsem samozřejmě volit i v prvním kole a teď budu volit stejně, takže jsem se nemusela dlouho rozhodovat,“ vyjádřila pro Deník se paní Anežka, která byla v místnosti mezi prvními.

V tom, jaký by měl nový český prezident být, má jasno.

„Měl by být především vstřícný k lidem. Také by si neměl příliš myslet na svou důstojnost, ale hlavně na národ,“ popsala. Pravidelně chodí volit i další z lidí, kteří si k urnám pospíšili.

„Byl jsem i v prvním kole a teď budu volit stejně. Těžko ale říct, jak moc jsou tyto volby důležité, prezident přece jen nemá tolik pravomocí,“ uvažoval pan Jiří.

Ve dvou volebních místnostech ve školní jídelně na kroměřížském Riegrově náměstí měli plné ruce práce hned od začátku druhého kola. V prvních patnácti minutách mohli příchozí voliče počítat dokonce na desítky, předsedkyní jedné ze dvou komisí byla poprvé Radka Kuchařová.

„Já mám ráda hodně práce, takže mi to takhle vyhovuje. Chodím sem navíc proto, abych měla kontakt s lidmi a abych měla přehled,“ vysvětlila.

Nápor voličů hned po otevření místnosti je podle ní v šestém a sedmém okrsku běžný.

„Okolo bydlí hodně starších lidí, kteří to berou zodpovědně, a pokud mohou, tak přijdou, často právě hned v ty dvě hodiny. Asi ke čtyřem pak vyrazíme s urnou my sami,“ podotkla předsedkyně tamní komise. Také ona má jasnou vizi toho, jaký by měl budoucí prezident být.

„Spravedlivý, poctivý a pro svou zemi by měl dělat to nejlepší,“ míní.

Přímo v Kroměříži si mnozí voliči zastávku u urny naplánovali cestou z práce.

„Volím hned ve dvě hodiny, protože tudy chodívám z práce. Samozřejmě jsem byla i v prvním kole prezidentské volby, teď budu volit stejně, jako před dvěma týdny. Nemusela jsem se nijak zvlášť rozhodovat,“ řekla Deníku třeba Marcela Strašáková.

Celkem šestnáct pacientů avizovalo zájem odvolit ve druhém kole prezidenta mezi pacienty Kroměřížské nemocnice.

„Platí však, že že může být ještě někdo další hospitalizován s voličským průkazem, případně si rozmyslet dřívější zájem volit,“ upozornila mluvčí krajských nemocnic Dana Lipovská.

Volby končí v sobotu ve 14 hodin, výsledky by měly být známý jen o pár hodin později: sledovat je budeme průběžně na našem webu, podrobná čísla rozklíčovaná do jednotlivých obcí kroměřížského regionu pak přineseme už tradičně hned v pondělním tištěném vydání Kroměřížského deníku.