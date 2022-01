„V Uherskohradišťské nemocnici jsem už podruhé. Poprvé jsem tu byl před rokem a půl. Musím říct, že už tehdy to tady na mě zapůsobilo velmi pozitivně. Je to nemocnice okresního formátu, přesně tak, jak by to v nemocnicích v naší zemi mělo vypadat. Svědčí o tom nejen ta čísla a počty spokojených pacientů, ale i to, jaký zájem mají pacienti z okolí se zde léčit,“ potvrdil Petr Fiala.