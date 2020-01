U Územního odboru v Kroměříži už kroutí svůj jedenáctý rok v této funkci. Setkala se s tisíci dětmi a dospělými. Stále ji však něco dokáže překvapit.

„Zastavili jsme cyklistu na chodníku s tím, že musí jet po silnici. A on odvětil: A vy byste v tom provozu jela?“ usmívá se Balášová. Jejím poselstvím je také varovat před nebezpečím a nástrahami dnešního života. A k tomu je někdy potřeba použít odstrašující příběhy, které se zakládají na skutečnosti.

„Na besedách připomínám dětem případ, kdy dvě dívky živě streamovaly video ze své cesty autem, nesoustředily se na jízdu, nabouraly a jedna z nich zemřela. Kamera telefonu přitom stále živě přenášela vše, včetně zásahu hasičů, záchranářů,“ uvádí Balášová.

„Pokud si někdo, alespoň pár lidí, vezme naše rady k srdci a bude se jimi řídit, je to úspěch. Zachráníme je před mnoha příkořími,“ míní Barbora Balášová.

„Není to ovšem ani zdaleka jen má zásluha. Když pominu besedy ve školských zařízeních, tak mě při většině preventivních aktivit doprovází kolegyně z oddělení tisku a prevence, dopravní policisté a kolegové z obvodních oddělení,“ doplňuje Balášová.

Velmi rizikovou skupinou jsou děti. Právě na ně cílíte nespočet besed a preventivních akcí. V dnešní době je velmi diskutované téma kyberšikana, nástrahy internetu a sociálních sítí.

Kyberšikanu máme jako jedno z témat našeho nabízeného preventivního programu. Setkávám se s tím, že rodiče sami sociální sítě nevyužívají, nerozumějí jim. Stále však platí to základní, které se dá přenést i do virtuálního světa – s nikým cizím se nebav, s nikým cizím nikam nechoď. Na besedách si rodiče často mezi sebou předávají zkušenosti, radí si navzájem. Všímám si, že si na nástrahy internetu rodiče dávají pozor a snaží se děti kontrolovat.

Jaké sociální sítě v dnešní době děti využívají?

Už dávno není nejoblíbenější Facebook. Ten má jen pár dětí ve třídě. Nejoblíbenějším je zřejmě Instagram. Také jsem se setkala se serverem Tik Tok, který je určen pro videa. Ve školách spíše v menších obcích se občas najdou děti, které nemají vůbec žádný účet na sociálních sítích. A to mě těší.

To ovládáte sociální sítě lépe než samotné děti.

Osobně nejsem jejich fanouškem. Své účty mám spíše pracovní. Policie na Twitteru a podobně. Ale kvůli práci je samozřejmě musím znát. Chodíme kvůli tomu i na školení. Zaskočit mě ovšem děti dovedou stále. Například názvy počítačových her. To už opravdu není v mých silách, abych měla a znala i všechny počítačové hry.

Někdy jsou na sociálních sítích příliš aktivní také rodiče a zveřejňují i nevhodný obsah.

S tím se také setkáváme, že sami rodiče vystaví dítě nebezpečí. Vzpomínám si, že se objevil případ, kdy maminka vložila na internet fotografie z dovolené. Členové rodiny byli nudisté. A poté se žena divila, že mají fotky tolik zobrazení. Lidé by se měli zamyslet, co zveřejňují. Fotografie dětí nejsou mnohdy vhodné. Doporučuji fotografie spíše obecného rázu.

Jaký je obecně problém na sítích?

Lidé se často příliš otevírají svému okolí – jsou sdílní. Uvádí své nálady, svěřují se s tím, co je trápí. Opět se toho mohou chytit lidé se zlými úmysly, kteří se pak snaží navázat komunikaci, sdílet s nimi jejich trápení, radit jim, uklidňovat je. Přitom může jít o někoho, kdo vyhlíží úplně jiný cíl. Dětem radím, aby na internetu uváděly minimum informací o sobě a minimum osobních fotografií.

Mají děti z uniformy respekt?

Mají stále úctu k uniformě. Občas mi učitelé před besedou říkají, že se jedná o problémovou třídu, že jsou žáci neukáznění. A nakonec jsou v pohodě. Velkou roli v tom hraje právě uniforma.

Na preventivních dopravních akcích snadno zjistíte, že někdo porušuje zákon. Například jede bez zapnutého bezpečnostního pásu, překračuje povolenou rychlost a podobně. Dá se něco podobného odhalit i při besedách s dětmi?

Částečně. Pokud mám podezření, že dochází k protiprávnímu jednání, předám tyto informace svým kolegům, kteří se tím dále zabývají.

Neříkáte si někdy na besedách ve školách, že by bylo lepší, kdyby tam raději seděli jejich rodiče?

Děti se občas svěřují, že tatínek špatně zaparkoval a dostal pokutu, překročil rychlost. Ale nikdy jsem si neřekla, že bych tam raději viděla rodiče. Spíš si něco podobného říkám ve svém volnu, když jdu po ulici a vidím, jak někdo z dospělých přechází s dítětem na červenou. Přechod je celkově problémový. Málokdo si uvědomuje, že i po přechodu se chodí vpravo.

K přechodu se váže ještě jeden nešvar ze strany chodců. Setkáváte se s hláškami typu: Vždyť já mám přednost?

Taky. Někteří si neuvědomují, že přednost není absolutní. Je i v zákoně, že nemůžete bezprostředně vstoupit před auto.

Obyvatelé Kroměříže mají ještě jednu oblíbenou větu: „Tady jsme v Kroměříži, tady se nekrade.“ Říkají to i vám v rámci preventivních akcí?

Ano, občas. Ale samozřejmě to není pravda. Lidé jsou však víc uvědomělí, než tomu bývalo dřív. I přesto, když obcházíme parkoviště s upozorněním, že si lidé nemají nechávat věci v autě, všimnu si, že někdo nechá na přední sedačce třeba tašku, peněženku, mobil. Neméně nebezpečné jsou ovšem i igelitky. Jsou lákadlem. Mohou sice obsahovat bezcenné drobnosti, ale zvenčí to není vidět. Ovšem nejsou to jen věci v autě. Řeč je také o kabelkách v nákupních košících, peněženkách v zadní kapse u kalhot a podobně. Vše je snadnou kořistí pro zloděje.

Na závěr bych se rád zeptal, zda se zlepšila informovanost seniorů v otázce takzvaných šmejdů, podvodných telefonátů či podomních prodejců?

Stále jsou důvěřiví. Chtějí si popovídat, myslí si, že i kdyby se něco dělo, své věci si uhlídají. Ale spousta seniorů je už poučená od dětí a od vnoučat. Bohužel není výjimkou, že nám senioři říkají: „Dávám si pozor, protože už se mi něco podobného stalo.“

Případ

Téměř vždy to začíná stejně. Anonymita internetu je nebezpečná a nikdo ve skutečnosti nemůže vědět, s kým si vlastně dopisuje. Zda na druhém konci sedí také dvanáctiletá holčička nebo například padesátiletý muž s nečestnými úmysly. Muž, který zneužívá dětskou důvěřivost a nezkušenost. Muž, vydávající se za dvanáctileté děvče, naváže kontakt s mladou slečnou a lstí se dokáže vetřít dívčině do přízně. Když si získá její důvěru, má vyhráno. Nezřídka končí tyto virtuální známosti bolestným prozřením. Často víc než fyzicky ublíží taková nepříjemná zkušenost psychicky.

Rady:

I na internetu platí: s nikým cizím se nebav, s nikým cizím nikam nechoď.

Fotografie dětí by měli rodiče dávat na internet po zvlášť důkladném zvážení.

Na sociálních sítích by se lidé neměli příliš svěřovat se svými problémy, náladami.

Fotografie na internetu by měly být spíše obecného rázu – nikoliv rodina na pláži v plavkách, ale krásná mořská hladina.