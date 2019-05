Kněží při mši spotřebují jen malé množství vína, bez něj ale podle Graubnera kněžský život není možný. S vínem z kroměřížských sklepů je arcibiskup spokojený. "Loňská úroda byla hojná, hroznů bylo hodně, takže šlo doplnit zásoby. A nebyl problém hrozny nakoupit. Věřím, že se podařilo z toho udělat víno dobré," řekl ČTK Graubner.

Aby na láhvi mohlo být napsáno "mešní víno", musí výrobce podle vedoucího kroměřížských sklepů Milana Palety dodržet předepsaný postup. "Mešní víno je svým způsobem přírodní víno. Musí se samozřejmě pěstovat co nejšetrněji s ohledem k přírodě. Samotná výroba musí probíhat v dřevěných sudech, nesmí se používat žádné stabilizační ani žádné jiné chemické přídavky, tak jak je to u komerčních vín. Na výrobu vín dohlíží liturgický dozor, kněz, který vína schvaluje," uvedl Paleta.

Z každoroční produkce sklepů jde podle něj zhruba desetina na liturgické účely, zbytek se prodá ve sklepích či v restauracích a vinotékách. Většina vína směřuje na tuzemský trh, zákazníky má však i na Slovensku, v Polsku a dokonce v Japonsku. Sklepy z loňské úrody na trh uvádějí 19 druhů vín, z toho 13 mešních. Jsou mezi nimi zastoupena bílá, červená i růžová vína.

Stoprocentním vlastníkem společnosti Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž, která sklepy provozuje, je olomoucké arcibiskupství. Letos sklepy vyrobily 70.000 litrů vína. "Na to, že byl suchý ročník, byla hodně velká úroda. Vína jsou pěkná, samozřejmě je to trošku horší s hořkými látkami, s polyfenoly. Ale tím, že vína leží v dřevěných sudech, nazrávají, tak se to vše srovná samo," řekl ČTK Paleta. Loni podle něj ve sklepích vyrobili 80.000 litrů a v roce 2017 to bylo 120.000 litrů vína.

Společnost má 6,7 hektaru vinic v Hluku na Uherskohradišťsku. Dalších šest hektarů vinic chce letos na jaře vysadit ve Velehradě. Vzniknou na stejném místě, kde měl v minulosti své vinice řád cisterciáků. "Jedna z odrůd, která tam bude, je původní odrůda sylvánské červené," řekl Paleta.

Loňské hospodářské výsledky firmy ještě nejsou známy. Podle Palety by však měly být podobné jako v roce 2017, kdy Arcibiskupské zámecké víno Kroměříž mělo tržby téměř 7,6 milionu korun a ztrátu necelých 1,4 milionu.

Vinné sklepy založil v Kroměříži v roce 1266 olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku. Za Karla IV. byly rozšířeny a získaly privilegium vyrábět mešní víno. Sklepy jsou 6,5 metru pod zemí na 1000 metrech čtverečních. Panuje zde stálá teplota od devíti do 11 stupňů Celsia a stěny pokrývá ušlechtilá plíseň.