Na redakci Deníku se obrátilo několik obyvatel kroměřížské Albertovy ulice, podle kterých trápí blízké okolí Děvína už po mnoho let špatné životní prostředí.

„Stačí se projít od nemocniční brány Albertovou ulicí ke hřbitovu. Denně tam procházíme kroměřížským Chanovem. Odpad všeho druhu, produkovaný obyvateli Děvína, by nevešel ani do velkého kontejneru,“ shodli se místní.

Upozornili také na stav chodníků.

„Trvale se ve městě opravují chodníky, které jsou celkem v pořádku. Ale není to ve vyloučené lokalitě, kde deset let nežijeme, nýbrž pouze přežíváme. Radnici to nikdy nezajímalo a kromě toho, že se chlubí bezpečnostní kamerou na Děvíně, nám na zastupitelstvu pravili: s těmi vám nepomůžeme,“ posteskli si manželé Tománkovi.

Jejich slova potvrzují i další lidé.

„Je to tady asi nejhorší a nejopomíjenější část města,“ dodal třeba Petr Rozsypal.

Vyloučená lokalita? Není to tak

Podle radnice se však nejedná o vyloučenou lokalitu, jak zmiňují někteří Kroměřížané.

„Základní charakteristikou sociálního vyloučení je souběh faktorů, které výrazně omezují možnosti k přístupu na otevřený trh práce, přístupu k veřejným službám, včetně sociálních služeb či vzdělávání, kontaktu se sociálním okolím, řešení osobních krizí (zadlužení, nemoc a podobně),“ uvedl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

„Pokud se podíváme na Děvín z pohledu základních znaků vyloučené lokality, obyvatelé tohoto domu mají možnost vstupu na otevřený trh práce, neboť se nejedná o lokalitu, která by byla nedostupná z hlediska vzdálenosti a zajištění dopravy,“ dodal mluvčí s tím, že obyvatelé Děvína mají také přístup k veřejným službám, ať už se jedná o školy, zdravotní péči, úřady či obchody, neboť jde o nemovitost v katastru města dostupnou pěšky či veřejnou dopravou.

„Přímo v místě působilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Kroměříži, které klienti mohou dále využívat v nedaleké ulici Velehradská,“ sdělil mluvčí.

Připomněl, že na Děvín také pravidelně dochází sociální pracovnice služby Argo, které obyvatelům pomáhají i s řešením zaměstnanosti, zadlužení, zdravotních problémů a podobně, terénní práci tam zabezpečují i jiné sociální služby.

„Podle potřeb zajišťují v této lokalitě pomoc a poradenství sociální pracovnice Městského úřadu Kroměříž, v případě nezletilých dětí sociální pracovníci orgánu sociální právní ochrany dětí Městského úřadu Kroměříž,“ řekl Vondrášek.

Dopravní přestupky, občanské soužití a rušení nočního klidu

A zároveň zmínil aktuální počty výjezdů strážníků k Děvínu, a to od začátku letních prázdnin do pondělí 22. srpna.

„Osmkrát zde strážníci řešili dopravní přestupek, dvakrát občanské soužití (tedy události uvnitř domu) a jen jednou vyjížděli na oznámení o rušení nočního klidu,“ uvedl mluvčí.

Doplnil, že nájemníky si vybírají soukromí majitelé bytů, město na Děvíně žádný byt nevlastní.

„Odpovědnost za dodržování pořádku v domě a jeho okolí je tedy primárně na nájemnících a na majitelích bytů,“ poznamenal mluvčí.

Město letos opravovalo chodník od ulice SNP až podél mateřské školy a základní školy za asi 2,7 milionu korun.

„Opraveny byly i zastávky MHD, náklady činí tři sta tisíc korun. Radnice také za zhruba 1,6 milionu korun dokončila stavební úpravy křižovatky ulic Albertova a Nitranská. Město plánuje nový chodník od ulice Havlíčkova vlevo, který souvisí s projektem úpravy křižovatky ulic Havlíčkova – Albertova,“ uzavřel mluvčí a dodal, že rovněž odpadových nádob a kontejnerů je u Děvína dostatečný počet.