Nejúspěšnějším se stal německý snímek Rocca mění svět, získal ceny od porot i diváckou cenu.

Mimo soutěžní projekce nabídl festival s tématem Objevuj & poznávej svým návštěvníkům filmy s náměty přírody, lidí a Země i bohatý doprovodný program s akcentem na cestovatelské besedy a osobnost Miroslava Zikmunda.

Končící 59. ročník Zlín Film Festivalu již má své vítěze, pořadatelé oznámili oceněné tvůrce a jejich filmy. Čtyři z nich pak promítnou v sobotu 1. června.

Do Zlína zavítala také řada významných českých a zahraničních osobností, mezi nimi zpěvák Karel Gott, herci Jan Hrušínský, Miluše Šplechtová, Anna Geislerová, Jan Potměšil, Klára Pollertová-Trojanová, Klára Issová, Jan Cina, britská herečka Eleanor Worthington-Cox, Milena Tscharntke z Německa či irská herečka Jordanne Jones. Své filmy uvedlo a doprovodilo bezmála 200 delegací.

Festival se může pochlubit 2600 akreditovanými hosty a více než 42 000 diváky, kteří za osm dní zavítali do kinosálů nebo navštívili satelitní projekce.

„Jsme rádi, že si sekce Objevuj & poznávej našla své diváky a že i letos tématem pro naše návštěvníky byl opravdu film. Podepsalo se na tom i to, že dáváme větší prostor reprízám a tím divákům umožníme zhlédnout více filmů, a také to, že ve Zlíně funguje filmová výchova a že diváci, když vyjdou z kina, mají kde být spolu,“ uvedla umělecká ředitelka Markéta Pášmová.

„Celkovou návštěvnost za všech devět dní odhadujeme na 110115 tisíc lidí, což je o něco méně než v minulém roce, a to zejména kvůli počasí, které nám tentokrát příliš nepřálo,“ řekl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Zlatý střevíček získaly filmy Nezapomenutelné léto s Tess (nejlepší hraný film pro děti), Malé velké lži (nejlepší hraný film pro mládež) a český animovaný snímek Pod mrakem (nejlepší krátký animovaný film).

Hned čtyři ocenění posbíral německý film Rocca mění svět, z toho tři ceny od porot a také cenu za divácky nejúspěšnější celovečerní film.

Předáno bylo také ocenění za práci v oblasti dětské filmové tvorby. Zlatý střevíček za vynikající interpretaci písní v českých filmech získal zpěvák, herec a malíř Karel Gott.

Už při zahajovacím večeru si cenu Grand Prix Zlín Film Festivalu za dlouhodobé zásluhy o rozvoj kinematografie pro děti a mládež a její prezentaci převzal výkonný ředitel ČT :D Petr Koliha.

CENA KARLA ZEMANA A INSPIRACE ZIKMUNDEM

Letošní ceny rozšířilo i nové ocenění v kategorii evropských debutů, které nese název Cena Karla Zemana zvláštní cena poroty za vizuální ztvárnění filmu. Získal ji německý snímek režiséra Erika Schmitta Cleo cestuje v čase.

59. ročník Zlín Film Festivalu se inspiroval stými narozeninami legendárního cestovatele Miroslava Zikmunda a zvolil za své téma Objevuj & poznávej.

Ten příští, jubilejní 60. ročník, se bude konat od pátku 29. května do neděle 6. června 2020.

„Jeho tématem bude především oslava našeho festivalu jako takového. Chceme se ohlédnout za celými šedesáti lety. Ani ne tak s nostalgií, spíše je to pro nás výzva, jak ho udělat lepším pro další léta,“ prozradil Čestmír Vančura.

Kromě zlínského publika mohli vybrané festivalové filmy vidět také diváci v dalších satelitních městech. 59. ročník oficiálně završí projekce a doprovodný program v Mikulově, kde se od 7. do 11. června budou konat Mikulovské ozvěny Zlín Film Festivalu. (chur)

Vybraná ocenění:

Mezinárodní odborná porota pro hraný film:

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti : Nezapomenutelné léto s Tess (My Extraordinary Summer with Tess, NLD, GER, 2019), režie: Steven Wouterlood

Cena poroty za nejlepší dětský herecký výkon v kategorii celovečerního filmu pro děti: Finn Little za roli Mika ve filmu Chlapec a pelikán (Storm Boy, AUS, 2018), režie: Shawn Seet

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež :

Malé velké lži (Giant Little Ones, CAN, 2018), režie: Keith Behrman

Cena poroty za nejlepší mládežnický herecký výkon v kategorii celovečerního filmu pro mládež:

Blake Cooper za roli Bobbyho ve filmu Důkaz muže (Measure of a Man, USA, 2018), režie: Jim Loach

Zvláštní cena poroty:

Rocca mění svět (Rocca Changes the World, GER, 2019), režie: Katja Benrath Společná mezinárodní porota dětí a dospělých pro animovaný film:

Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film: Pod mrakem (Cloudy, CZE, 2018), režie: Filip Diviak, Zuzana Čupová

Zvláštní cena poroty: Dobré srdce (A Good Heart, RUS, 2018), režie: Evgeniya Zhirkova

DALŠÍ OCENĚNÍ

Cena Hermíny Týrlové cena pro mladého tvůrce do 35 let: Kocour Teofrastus (Teofrastus, EST, 2019), režie: Sergei Kibus

Divácké ceny: Zlaté jablko Cena města Zlína divácky nejúspěšnějšímu celovečernímu filmu:

Rocca mění svět (Rocca Changes the World, GER, 2019), režie: Katja Benrath Cena diváků ČT :D nejúspěšnějšímu krátkému animovanému filmu: Zvěřinec Lenochod (Animanimals Sloth, GER, 2017)Mezinárodní odborná porota pro soutěž studentských filmů Zlínský pes:

Cena za nejlepší film Zlínského psa, jehož režisér bude odměněn cenou 1000 EUR: Provence (BEL, 2016), režie: Kato De Boeck

Speciální žánrové ceny: Nejlepší animace Muteum (EST, 2017), režie: Äggie Pak Yee Lee

Zvlaštní uznání: Inanimate (GBR, 2018), režie: Lucia Bulgheroni