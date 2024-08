Lípa, která roste u obce Roštín zhruba 450 let, je finalistkou ankety Strom roku. | Video: Petra Procházková

Na okraji lesa nad obcí roste zhruba 450 let a její kmen je od země rozdělený na tři části. Nahoře zase srůstá, dole ale nechává lidem možnost projít skrz něj. Zvládne to i dospělý, děti to dělají zcela samozřejmě. „Můj děda byl ročník 1901 a pamatoval si ji takovou,“ vypráví starosta Roštína Radovan Man.

close info Zdroj: Deník/Petra Procházková zoom_in Stromem je možné procházet, protože jej kdysi poškodil úmyslně založený požár.

Z hlasování má radost, nenechali ho náhodě, příběh své lípy šíří přes sociální sítě, nechali udělat letáčky s QR kódem, odkazujícím přímo na hlasování. „Jsme rekreační oblast, jsou prázdniny, tak je tady dost lidí. A pojede se Barumka, to nám může taky pomoct,“ vysvětluje Man.

I to dokazuje, jak je lípa pro lidi z Roštína důležitá. Ostatně, tvoří hlavní orientační bod. „U nás se prostě chodí k lípě,“ směje se starosta. Jen není vždy jasné, jestli tím dotyčný myslí tu u lesa. I hospoda v obci se totiž jmenuje U Lípy.

Strom je to rozhodně zvláštní. Neví se kdy, ale zřejmě do něj uhodil blesk. V kmeni vznikla dutina a někdy začátkem minulého století tři kluky napadlo nasypat tam střelný prach a zapálit ho. Kmen se roztrhl na části a kluky za to posadili do šatlavy.

Uličníky posadili do šatlavy ve Zdounkách

„To není pověst, to máme doloženo,“ říká Man. „Bylo to snad poprvé v historii, co ve Zdounkách v šatlavě seděli tři dny tři chlapci, aby si zapamatovali, že takové věci se dělat nemají,“ stojí na ceduli, kterou nechala obec k lípě postavit spolu s velkou lavičkou.

Hlasování v anketě Strom roku potrvá do 6. října, vítěz získá odborné ošetření a čeká ho postup do mezinárodního kola. Lípa by tam mohla být historicky druhým zástupcem z Kroměřížska, v roce 2018 se mezinárodního klání účastnil ořešák, který roste v zámeckém parku v Kvasicích. V konkurenci stromů z celé Evropy skončil na devátém místě.

