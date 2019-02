K nucenému odchodu Lenky Mergenthalové z křesla ředitelky nemocnice se vyjádřila i druhá kroměřížská europoslankyně Michaela Šojdrová.

Lenka Mergenthalová | Foto: DENÍK/Nikol Diviaková

„Pan hejtman Jiří Čunek měl v tomto případě zvolit asi jiný postup. Nejprve se měl sejít s lidmi, vysvětlit jim své důvody. Pokud by si je před občany obhájil, jeho krok by pak nebyl vnímán s takovým odporem. Kdyby se mu to ovšem nepodařilo, musel by on sám uznat naše stanovisko a třeba od odvolání upustit,“ řekla exkluzivně pro Deník Michaela Šojdrová. Europoslankyně chápe také nervozitu, avšak vyzývá všechny, aby záležitost zbytečně nepolitizovali.

„Já sama jsem proti snižování zdravotní péče v Kroměříži a myslím, že ani hejtman Jiří Čunek nemá zájem na tom, aby zdejší nemocnice trpěla a strádala,“ řekla Šojdrová. „Politika by neměla být otázkou osobních rozhodnutí. Já se obávám, že v tomto případě tomu tak bohužel bylo,“ mrzel Šojdrovou krok jejího spolustraníka Čunka.