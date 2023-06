Ředitelství silnic a dálnic v pondělí zahájilo výstavbu Palačovské spojky na Valašskomeziříčsku. Cílem je spojit Valašsko se zbytkem světa, prozatím alespoň s dálnici D1. Zároveň by čtyřpruhová silnice měla ulevit dopravě v okolní Valašského Meziříčí, který je jedním z tranzitů na Slovensko.

Zahájení stavby Palačovské spojky - Lešná 5. června 2023. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Městem denně projede na 20 tisíc aut. Zprovoznění Palačovské spojky je naplánováno na polovinu roku 2026, cena investice přesahuje dvě miliardy korun.

Význam pro Zlínský, Olomoucký i Moravskoslezský kraj

Jedná se o novostavbu čtyřpruhové silnice I/35 mezi obcemi Lešná a Palačov a přestavbu silnice I/48 mezi Dubem a Palačovem na dálnici D48. Obě komunikace budou vzájemně propojeny novou mimoúrovňovou křižovatkou. Stavba má nadregionální význam a propojí Zlínský, Olomoucký a Moravskoslezský kraj.

Zdroj: se svolením ŘSD ZLK

„Palačovská spojka je stavbou, na kterou tento region čekal mnoho let. Dojde díky ní k přímému napojení Valašska na dálnici D1, zároveň bude sloužit jako alternativa k současné silnici I/35 z Hranic do Valašského Meziříčí. Jsem rád, že se podařilo překonat všechny výzvy při přípravě stavby a dnes tu můžeme stát u jejího zahájení,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

„Cílem Palačovské spojky je zlepšit napojení Valašska na dálnici D1 a přispět tím k dalšímu ekonomickému rozvoji celého regionu. Čtyřpruhová, směrově dělená komunikace odvede tranzitní dopravu hned z několika obcí, což zásadním způsobem zlepší životní podmínky místním obyvatelům. Současně také dojde k přestavbě dnes již nedostačující silnice I/48 na plnohodnotnou dálnici. Obě části stavby tak zásadním způsobem zvýší plynulost a také bezpečnost dopravy,“ uvedl při zahájení stavby generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V polovině roku 2026, kdy by měla být stavba zprovozněna, již budou hotové i sousední dálniční úseky z Bělotína do Dubu (5 km) a z Palačova do Nového Jičína (8,2 km). Dálnice D48 tím bude téměř dokončena. Poslední část mezi Novým Jičínem a Rybím (3,8 km) je naplánovaná v roce 2025.