Odborníci v Kroměříži odebrali vzorky z lávky přes řeku Moravu

Se zpožděním v pondělí 12. března odborníci z Ústavu betonových a zděných konstrukcí stavební fakulty Vysokého učení technického v Brně (VUT) odebírali vzorky z lávky pro pěší přes Moravu v Kroměříži. Kvůli nepříznivému počasí se k tomu dostali až měsíc nato, co zahájili diagnostiku lávky studiem dokumentů, které s ní souvisejí.

„Lávka je od 15. prosince zavřená kvůli kontrole, kterou starosta města nařídil poté, co se v Praze zřítila lávka postavená podobným způsobem,“ připomněl mluvčí radnice Jan Vondráček.

Vedení radnice připouští, že dlouhé trvání uzavírky lávky je nepříjemné.

„Děláme to ale pro bezpečnost občanů. Doufáme, že poté, co se umoudřilo počasí, budeme mít asi do měsíce vyhodnocenou první etapu diagnostiky. Věřím, že to nenastane, ale jsme připraveni i na krizové varianty,“ poznamenal starosta města Jaroslav Němec.

Podle něj by při trvajícím uzavření lávky připadalo například v úvahu, že by děti ze sídliště Oskol navštěvující Základní školu Zámoraví na Švabinského nábřeží svážely autobusy městské hromadné dopravy.

Odborníci z VUT Brno zkoumali mimo jiné shora nosná lana, aby zjistili míru jejich koroze.

„Jako vedlejší efekt jsme brali vzorky betonu na laboratorní zkoušky s cílem zjistit množství chloridu, které proniklo ke konstrukci a případně k nosným lanům,“ popsal vedoucí týmu Ladislav Klusáček. Konstrukce, jakou byla postavena lávka pro pěší v Kroměříži, je podle něj bezpečná.

„Platí to, pokud je o ni dobře pečováno, když se například nesolí kuchyňskou solí a podobně,“ dodal.

Mimořádnou kontrolu lávky inicioval starosta poté, co se 2. prosince zřítila zmíněná lávka v Praze. Odborníci už dříve kroměřížskou lávku přes řeku Moravu geodeticky zaměřili a vizuálně prohlédli. Dělníci také opravili drobné trhlinky na jejím povrchu. Mluvčí radnice dodal, že lávka je pravidelně pod dohledem.

„Každoročně probíhají takzvané běžné kontroly, v delších intervalech hlavní prohlídky. Další byla plánována na letošní rok a událost v Praze ji jen urychlila,“ řekl.