Nezbytná obměna vozového parku, vyšší náklady na provoz i státem přijaté daňové změny si podle sdělení kroměřížské radnice žádají zvýšení jízdného v kroměřížské MHD.

Většina lístků na jednotlivé jízdy zdraží od ledna 2024 o dvě koruny, mění se i ceny časových jízdenek. Senioři nad 70 let si budou moci koupit celoroční kartu za 200 korun.

„Náklady města na provoz MHD se stále zvyšují. Od ledna k tomu přibude vyšší daň, kterou stát uvalil na jízdné z MHD. Obnovujeme také vozový park, což je nezanedbatelná položka v nákladech na MHD,“ shrnul Karel Holík, místostarosta města a zároveň jednatel Kroměřížských technických služeb (KTS), které hromadnou dopravu ve městě provozují.

Město letos na provoz MHD doplácí asi 16 milionů korun. V návrhu rozpočtu na příští rok se ale tato částka zvýšila zhruba na 19,3 milionu korun. Avizovaným zdražením jízného se ale doplatek zhruba o dva miliony sníží.

„Zdražení jízdného považujeme za mírné, a to i s ohledem na to, že současný ceník MHD se měnil naposledy v roce 2011,“ uvedl Jan Hebnar rovněž místostarosta města a další jednatel společnosti KTS, kterou město stoprocentně vlastní.

Podle ředitele KTS Mariana Vítka návrh ceníku vychází mimo jiné i z porovnání s konkurenčním dopravcem a i po chystaném zdražení vychází kroměřížská MHD pro cestující výhodněji.

A to i pro seniory od 70 let, kteří nově budou platit ročně 200 korun, tedy necelých 17 korun měsíčně.

„Tuto položku mají v současné době zavedena i jiná města a uplatňuje ji i náš přímý konkurent. Pro zajímavost, v ceníku z roku 2011 senioři platili dokonce 600 korun za rok,“ připomněl Vítek.

PŘEHLEDNĚ:

Jak se změní ceny jízdenek v kroměřížské MHD (od ledna 2024)

základní jízdné (v hotovosti či bankovní kartou hrazená jízdenka bez přestupu)

- aktuální cena: 13 Kč - nová cena: 15 Kč

zlevněná jízdenka (pro děti do osmnácti let i pro studenty do 26 let s ISIC kartou)

- aktuální cena: 6 Kč - nová cena: 8 Kč

základní přestupní jízdenka na 25 minut (při bezhotovostní platbě čipovou kartou)

- aktuální cena: 8 Kč - nová cena: 11 Kč

zlevněná přestupní jízdenka na 25 minut (při bezhotovostní platbě čipovou kartou)

- aktuální cena: 4 Kč - nová cena: 6 Kč

Mění se i ceny časových jízdenek hrazených čipovou kartou, a to následovně:



třicetidenní občanská jízdenka

- aktuální cena: 250 Kč - nová cena: 300 Kč

devadesátidenní občanská jízdenka

- aktuální cena: 630 Kč - nová cena: 750 Kč

třicetidenní zlevněná časová jízdenka (pro děti do 18 let a studenty do 26 let s ISIC kartou)

- aktuální cena: 125 Kč - nová cena: 150 Kč

devadesátidenní zlevněná časová jízdenka (pro děti do 18 let a studenty do 26 let s ISIC kartou)

- aktuální cena: 315 Kč - nová cena: 370 Kč

Seniorská jízdenka (pro starobní důchodce do 70 let věku a pro invalidy)

- na 30 dnů: místo nynějších 125 na 150 korun

- na 90 dnů: místo současných 315 na 370 korun