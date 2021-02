Vedoucí divadelního spolku Jiří Kašík přesto pro Deník nedávno uvedl, že hledá pro ochotníky nové působiště s odkazem na to, že nájemné požadované od města je příliš vysoké. Radnice se však proti jeho tvrzení nyní ohradila a rozhodla se zveřejnit nabídku výše nájemného pro divadelnický spolek.

Vedoucí Divadelního spolku Kroměříž a radní Kroměříže Jiří Kašík.Zdroj: Deník / Jana Bradnová

Jiří Kašík zmínil, že by ochotníci museli ročně z kapsy vytáhnout na nájem 320 tisíc korun.

„Na běžné zkoušky jsme nabídli spolku 20 procent komerčního nájmu. Tedy za tříhodinovou zkoušku by namísto 6000 korun zaplatili ochotníci 1200 korun. V generálkovém týdnu by to pak bylo 32 procent komerčního nájmu. V případě představení by to byly asi dvě třetiny nájmu,“ vypočítal ředitel Domu kultury Pavel Sedláček.

„Na Kašíkem zmíněných 320 tisíc korun by se nájem dostal například při 30 představeních, šestidenním divadelním festivalu a 63 pětihodinových zkouškách za kalendářní rok,“ přirovnává mluvčí radnice Jan Vondrášek.

Podle místostarostky Daniely Hebnarové Jiří Kašík celou záležitost zbytečně politizuje.

„Předně chci uvést, že divadlo na Starý pivovar patří a že město stojí o to, aby ochotníci jeho prostory nadále využívali. Vážíme si nadšení členů a příznivců spolku pro divadlo a kulturu vůbec. Chceme ale klub zpřístupnit a otevřít všem. A také narovnat podmínky, které musí být stejné pro všechny. Doba, kdy někdo měl veřejné prostory zdarma, je pryč,“ uvedla místostarostka Daniela Hebnarová.

„Musím bohužel konstatovat, že pan Kašík jako opoziční zastupitel a bývalý radní věc zbytečně politizuje,“ doplnila Hebnarová.

Město nesouhlasí také s vyjádřením, že spolek provozoval Starý pivovar za 150 tisíc korun ročně, zatímco město zaplatí za stejný rozsah služeb nově více než 1,6 milionů korun.

„Rozpočet klubu činí necelých 1,6 milionu korun. Hlavní část tvoří náklady na mzdy programové pracovnice na plný úvazek a na dva úvazky na dohodu o pracovní činnosti, abychom mohli zajistit celodenní provoz klubu, který divadelní spolek nezajišťoval. Stejně tak nezajišťoval další činnosti, jako jsou opravy a údržba techniky,“ popsal Sedláček rozdíly, které navýší náklady za provoz.