Zastupitelé Kroměříže se na svém středečním zasedání zabývali zapeklitým případem, ze kterého není podle výsledků jednání jednoduchá cesta ven. Lidi žijící v centru města poblíž Esko-baru trápí hluk z této provozovny, která je otevřená do ranních hodin.

Policie je krátká, navíc mají obyvatelé podezření, že před zásahem strážníci varují provozovatele baru. Zastupitelé nemají dostatečné pravomoci. Ze tří požadavků petice odhlasovali prozatím podnět ke zrušení venkovní zahrádky.

Obyvatelé bydlící v okolí Esko-baru v centru města na ulicí Farní si stěžují na hluk při provozu baru. Koncem července doručili na úřad petici, v níž žádají zkrácení otevírací doby, zákaz hudební produkce a zákaz provozu venkovní zahrádky.

Nedá se tu žít

Jedna z obyvatelek shrnula za ostatní spolubydlící problémy na středečním zastupitelstvu jednoznačně.

„Nerespektují noční klid, absolutně nefunguje provozní doba zahrádky a nefunguje ani městská policie. Máme malé děti, všichni jsme nevyspaní, ani přes zabedněná okna neslyšíme televizi. Nedá se tu normálně žít,“ popsala paní Iveta.

Obyvatelé často volají městské strážníky.

„Ne, že by to bylo po pěti minutách. Zavoláme třeba za hodinu po té, co je tam binec a už se to nedá vydržet. Jenže se stalo, že jsme z baru zaslechli – dojedou benga, schovejte se. Zajímalo by mě, kdo z městské policie jim dává echo. Na obyvatele to působí velmi znepokojivým dojmem. Vypadá to, že tam mají své lidi. Je pravda, že někteří ze strážníků jsou zákazníky baru,“ postěžovala si.

Policisté nejsou hosty

Tuto informaci rázně odmítl provozovatel Esko-baru Tomáš Král.

„Blbost. Policisté nejsou našimi hosty. Většinu našich štamgastů řeší pracovně, to si nemůžou dovolit k nám chodit,“ odtušil.

„Když se zpoza rohu objeví světla, v té chvíli je jasné, že to bude policie,“ vysvětlil princip avizování příjezdů mužů zákona.

Podle Krále je celá věc nafouklá.

„Lidé se moc dívají na televizi. Provozuju bar čtyři roky a nikdy nebyl problém. Přes covid tu byl rok klid, obyvatelé si asi zvykli a teď jim to najednou vadí. My nic neporušujeme, kvůli hudbě jsme byli i na úřadě, ale nikdy jsme nedostali pokutu. Nejdeme přes hlasitostní limit,“ řekl.

Zruší zahrádku

Vzápětí reagoval na středeční verdikt zastupitelů.

„Zruší nám zahrádku, to je jasné. I když lidi ven stejně budou chodit. Nechceme si to s městem rozházet, protože máme další provozovny a děláme jiné akce. Je to ale špatně, teď po covidu, místo, aby se podporovala kultura a vrátili jsme se zpátky, tak se přibržďuje,“ posteskl si provozní.

Vyjádření kroměřížské radnice se Deníku nepodařilo získat. Mluvčí úřadu v pátek ráno ujistil, že oficiální stanovisko radnice i vyjádření šéfa městských strážníků k celé problematice budou k dispozici příští týden.

Bezzubá legislativa

Starosta Kroměříže už na středečním projednávání zastupitelstva prohlásil, že legislativa je v tomto případě bezzubá.

„Víc práv je na straně provozovatele, než na straně nás, kteří máme petici řešit. Nemůžeme zkrátit otevírací dobu jen jednomu, to by byla diskriminace. Zkrátit ji všem, i těm slušným, je zcestné. A o provozu hudby rozhoduje stavební úřad,“ prohlásil Jaroslav Němec.

Co se týká hlasité hudby, starosta informoval, že stavební úřad provoz údajně v případě Esko-baru nepovolil. Provozovatel však dle starosty uvedl, že hudební produkci zastaví a o povolení si zažádá.

„Jediný bič je povolení zahrádky. Uvidíme, jak bude probíhat jednání provozovatele se stavebním úřadem a jak bude provozovat hudbu přes zimu. Na jaře se rozhodneme, jestli zahrádku povolíme. Já bych spíš zatím navrhoval nepovolit,“ prohlásil starosta Kroměříže Jaroslav Němec.