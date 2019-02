Některé zájemce zřejmě odradila už vyšší cena vstupenek. V porovnání s loňským rokem ji však pořadatelé zvedli jen asi o padesát korun. „Jednodenní vstupenka stála dvě stě sedmdesát korun, na oba dny pak čtyři sta padesát. Zdražovali jsme ale jen kvůli kvalitnějšímu složení kapel,“ vysvětlil hlavní pořadatel Lumír Zakravač.

Speciální vstupné sto korun pak zaplatil ten, kdo na Kamínku přišel jen kvůli oblíbenci ze seriálu Comeback. Ozzák vystupoval v sobotu od jedenácti do tří odpoledne, provázel diváky pivními soutěžemi.

„Lidé na něj hodně reagovali, myslím že byl dobrá volba. Největší ohlasy se ale snášely na adresu Horkýže Slíže, ti odehráli výborný koncert,“ pochválil pořadatel.

Dalšími hlavními taháky byli Tři sestry, jejich páteční koncert však někteří po skončení hodnotili spíš záporně.

„Nemělo to energii a nezachránili to ani samotným hraním a zpěvem. Zařadila bych to do kategorie neurazí, nenadchne. Ale Horkýže Slíže byli skutečně výborní, těm nechybělo vůbec nic,“ srovnávala výkony pátečních vystupujících návštěvnice Adéla Kvítová z Kroměříže.

V sobotu čest hlavních lákadel značně pozvedli Clou, kteří svým spádným a energickým vystoupením rozburáceli celý areál.

Po nich vystoupil David Koller, který však příliš velké uznání nesklidil.



„Občas mi to znělo, jako když si doma pustím mixér,“ žertoval o slavném frontmanovi skupiny Lucie například Martin Míček z Kostelan.

Pecky z dob největší slávy Lucie, jako je Amerika nebo Sex je náš, však s Kollerem přesto zpívali snad všichni návštěvníci. „Těmihle fláky si doslova zachránil čest, jinak to opravdu nestálo za moc. Mnohem lepší byla Doga, jejich vystoupení podle mě bylo vůbec nejlepší z celých Slavností,“ pochvalovala si z řad účastníků zase daší fanynka Dominika Pisková ze Žalkovic.



Pořadatelé si však z kritiky těžkou hlavu nedělali, je podle nich nemožné, aby se všichni interpreti zalíbili všem divákům.

„Není to hudební festival, jsou to slavnosti piva. Hudební program musí nabídnout od každého něco. Jak pro příznivce mladé energické muziky, jakou hrají Clou, tak i pro starší, co mají rádi pohodový rock od Kollera,“ vysvětlil za pořadatele Zakravač.

Ještě víc než na hudbě si proto pořadatelé dali záležet na široké nabídce piva, Kamínka nabízela hned patnáct druhů.

Příznivci zlatavého moku se nechávali zlákat například kvasnicovým nepasterovaným a nefiltrovaným, nebo devatenáctistupňovým tmavým pivem.



To vše ochutnávaly víc než tři tisícovky návštěvníků.