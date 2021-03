„Člověk nikdy nezjistí, co je to kompromis, dokud nezažije svatbu v pandemii,“ směje se Renata Šťastná.

„Měli jsme asi deset variant. Kolik lidí bude na svatbě, kde bude hostina, zda vůbec bude hostina, jestli bude svatba s ubytováním nebo bez,“ doplňuje novomanželku Mojmír Šťastný.

Méně stresu

Zpětně tak hodnotí Renata s Mojmírem samotný obřad jako příjemně poklidný, rodinný.

„Nebyl na nás vyvíjený ani velký tlak. Nemuseli jsme se zaobírat tím, kdo si kam má sednout, nedoléhala na nás nervozita z toho, že stojíme před padesáti lidmi,“ jmenuje Renata.

Právě pět desítek lidí sledovalo živý stream a hned během obřadu dvojici prostřednictvím komentářů u videa gratulovali. Další desítky až stovky lidí si pak pustili obřad ze záznamu.

„Nechtěli jsme čekat. Slyšeli jsme o páru, který si termín přehazoval kvůli covidu už jednou. A teď už jim zase nezbylo nic jiného. A nikdo neví, jak dlouho zpřísněné podmínky ještě budou trvat,“ objasňuje Mojmír důvod, proč svatbu neodložili.

Díky živému přenosu se také mohli obřadu „zúčastnit“ i někteří vzdálení kamarádi, které má pár v Brně, Plzni a jiných částech republiky.

Peripetie s oblekem

Vládní restrikce neovlivňovaly jen samotný průběh obřadu a zrušení následné hostiny, ale už samotné přípravy.

„Největší úskalí je, pokud nemáte konfekční velikost. Sehnat oblečení bylo peklo. Zkoušel jsem jednu českou společnost. Kdybych měl zájem, pošlou mi vybraný oblek kurýrem, já si jej vyzkouším, absolvuji videohovor se švadlenou, pošlu oblek po kurýrovi zpět, oni mi jej upraví a pak ho zase kurýrem pošlou mně,“ popisuje peripetie s oblekem Mojmír. Nakonec se rozhodl pro jednodušší variantu. Odepsal lidem na inzeráty, kde nabízely svatební obleky, obleky jednou nošené. A tímto způsobem si dokázal zajistit oblek na dosud nejdůležitější den svého života.

„Slepá bába“ se svatební květinou

Jediné, co podle Renaty funguje stále stejně jak v době pandemie, tak mimo ni, je objednání svatební květiny. „Měla jsem speciální požadavek. Nechtěla jsem květiny řezané, ale v květináči,“ usmívá se Renata. „Nelíbí se mi, že ty nádherné kytky se pak hned vyhazují,“ vysvětluje.

Nakonec došlo i na „házení“ květiny. „Neoficiálně jsem sezvala neprovdané dámy v určitý čas před radnici. Zavázaly mi oči, rozestavily se kolem mě do kruhu a já se začala otáčet. Po chvíli jsem se zastavila a ta dáma, která stála přede mnou, dostala květinu,“ popsala Renata. Ačkoliv už má Mojmír s Renatou za sebou obřad a zmíněné „házení“ kytice, hostina je teprve čeká. Na to kde, s kým a jak se potkají zatím vůbec nemyslí.

„Až to bude, tak to bude. Ano, většinou to lidé odbudou vše v jeden den. My můžeme slavit třeba s každou rodinou zvlášť,“ uvádí příklad Mojmír. Trochu by se tím vrátili zpět do minulosti, kdy se svatba slavila několik dní v kuse.

Buďme šťastní Šťastní

Oba novomanželé jsou nejenom šťastní, že mají k sobě jeden druhého, ale také si oba nechali změnit své příjmení na Šťastný, Šťastná.

„Už před lety jsme se shodli na tom, že já nechci Mojmírovo příjmení a on nechce moje. Rozhodli jsme se, že se vezmeme, až najdeme to správné příjmení,“ říká Renata. Nové příjmení, které by přijali oba. Trvalo to pět let, než ho našli.

„Dělali jsme si z toho srandu. Že budeme Skywalkerovi a tak. Až pak jsme jednou dostali knihu Šťastný život a tam nás to napadlo. Co kdybychom byli Šťastní,“ říká Renata.