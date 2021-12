Široký sortiment odrůd zejména jabloní, které jsou zastoupeny v zámeckém parku, představují cennou kolekci rostlinného materiálu z hlediska uchování genových zdrojů. Revitalizace tak byla podle města řešena s ohledem na zachování historické podoby sadu, avšak také s přihlédnutím k současným prostorovým podmínkám a nárokům na zajištění snadnější a kvalitnější údržby navrhovaných výsadeb.

Došlo i k drobným úpravám, avšak původní charakter sadu se nezměnil. Stále jde o zámecký sad s pravidelným čtvercovým rastrem výsadbového sponu, tvarovaný pravidelným řezem.

„Vzhledem k tomu, že se jedná o památku a historický doklad vývoje zahradního umění a sad je součástí historické kompozice, muselo se postupovat jiným způsobem než při obnově produkčního sadu ve volné krajině,“ uvedl místostarosta Holešova Pavel Karhan.

Odpočinková zóna

Uprostřed sadu navíc vyrostla unikátní stavba – dřevěný altán. Ten by měl být určen k odpočinku a relaxaci. Do odpočinkové zóny by měly být umístěny také lavičky, aby nově vzniklo atraktivní místo, které do této obnovené části zámecké zahrady přiláká návštěvníky.

„Osloven byl ateliér List, konkrétně Alena Vránová, která je zároveň autorkou generelu zeleně a mohla tak s dostatečnou znalostí potřeb našeho města vypracovat skvělý a unikátní projekt na konkrétní lokalitu,” upřesnil Karhan.

Obnovu ovocného sadu připravovalo město téměř tři roky. Když se před necelým rokem začalo s kácením původních starých stromů, Česká inspekce životního prostředí na podnět ornitologů veškeré práce zastavila. Ornitologům tehdy vadilo, že se před samotným začátkem prací nekonalo správní řízení, kterého by se mohli zúčastnit. Upozorňovali také, že místo, ve kterém se měly kácet stromy je velmi významné z hlediska biodiverzity.