Za jarmekovým programem s tradiční mikulášskou obchůzkou přitom v minulých letech přijíždělo i 20 tisíc návštěvníků z celé České republiky. Protože je organizace jarmeku náročná a například v červenci už se uzavírá registrace řemeslníků na trh, museli pořadatelé učinit toto závažné rozhodnutí již nyní.

„Zatím si stále nemůžeme být jistí, jak velké akce budou ve druhé polovině roku povoleny a za jakých hygienických podmínek. Pokud by se naplnily předpovědi o podzimní druhé vlně koronavirového onemocnění, mohlo by snadno dojít k preventivnímu zákazu hromadných akcí nad určitý počet osob, což by mělo na Valašský mikulášský jarmek jednoznačný dopad,“ vysvětlila Pavlína Žídková, předsedkyně organizačního výboru.

Obdobně by bylo při jarmeku obtížné zajistit případné rozestupy návštěvníků, specifické podmínky pro konzumaci občerstvení či kapacitně omezené vstupy do dřevěnic a ostatních památkových objektů.

„Věříme, že za rok bude situace příznivá a že se jarmek v prosinci 2021 uskuteční tak, jak ho známe a máme rádi,“ vzkázala Pavlína Žídková.