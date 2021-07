Doposud Kostelany disponovaly dvěma garsonkami a dvěma byty v části obce Lhotka a jedním bytem v části Újezdsko. Nyní se chce vedení obce pro změnu zaměřit na výstavbu rodinných domů.

Počet obyvatel se za posledních 22 let zvýšil o více jak čtvrtinu. A v tomto trendu bude zřejmě obec pokračovat. Obec nestárne. Rodí se děti. Zdejší mateřská škola je zcela naplněna.

Prodej? Snad za rok

„Evidujeme obrovský zájem ze strany mladých lidí o výstavbu v Kostelanech. Proto řešíme vznik lokality, kde by mělo časem vyrůst až 16 rodinných domů,“ řekl starosta obce Kostelany Jan Petřík.

Obec zažádala o změnu územního plánu a chystá se na vykupování příslušných pozemků v soukromém vlastnictví.

„V předchozí lokalitě určené pro výstavbu také 16 rodinných domů jsme celou situaci měli jednodušší. Pozemky tehdy byly v majetku Kostelan. Tentokrát budeme muset investovat do odkupu pozemků,“ uvedl starosta.

Pokud půjde vše dobře, chtěl by začít pozemky nabízet k prodeji během příštího léta.

„Jednalo by se o sepsání smlouvu o smlouvě budoucí. Díky ní by si už mohli lidé začít vyřizovat stavební povolení, zadávat projektovou dokumentaci a podobně.

Dům služeb

Nové občany by do Kostelan mohla lákat také nabídka služeb.

„Máme mateřskou školu a první stupeň základní školy. To je pro mne základ,“ říká starosta.

Významným počinem byla určitě i výstavba sportovní haly. V době kolaudace ji záviděl Kostelanům i tehdejší starosta okresní Kroměříže.

Jan Petřík by v brzké době rád postavil také dům služeb.

„Chtěl bych dostat všechny služby jako je třeba kadeřnice, pedikérka a podobně, pod jednu střechu. A zároveň ve stejné budově vytvořit společenskou místnost pro setkávání lidí. Například seniorů. Jezdím po obcích a vím, že se tak senioři setkávají nad kávou, chodí do společnosti. O to bych ještě rád v rámci své funkce usiloval. Budeme čekat na dotační titul, na který by se to dalo napasovat,“ prozrazuje starosta.