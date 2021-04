„Čisté výnosy z pořádání výstav tvoří asi šestinu celkového ročního rozpočtu obce. Letos plánujeme se ziskem mezi půl milionem a milionem korun,“ přiznává starosta Věžek Aleš Bosák.

Nad nadcházející sezonou se však vznáší otazníky. Podle současné epidemiologické situace to vypadá, že bude moci obec pořádat nyní na jaře alespoň farmářské trhy. To se však ani zdaleka nevyrovná výnosům z regulérní výstavy.

„Máme zkušenosti, že co nevyděláme na jaře, to už během roku nedoženeme,“ říká ze zkušeností starosta. Obec už přitom v tuto chvíli plánuje velké, mnohamilionové investice a každá koruna by se jí hodila.

Konkurencí jsou hobby markety

„Nájem se nedá zvedat donekonečna. Konkurencí pro nás dnes není jenom výstava v Kroměříži, ale i obchodní řetězec s hobby produkty jako jsou OBI, Baumax, Hornbach a další,“ vyjmenovává úskalí pořádání výstavy starosta.

„Dnes už je výstava takovou společenskou akcí. Rodinným výletem. Proto máme i doprovodný program či dětský koutek. Měli jsme zde Standu Hložka, dechovku, Čechomor. Výstava se musí vyvíjet,“ podotýká starosta.

„Dřív byla výstava měsíc, pak deset dní, týden, nyní jsme rádi, že ji uděláme na víkend,“ hodnotí Bosák. V současnosti to vypadá tak, že epidemiologická omezení povolí Věžkám uspořádat nyní jen farmářské trhy, stejně jako loni.

„Není tak jednoduché nachystat výstavu. V loňském roce jsme nachystali farmářské trhy během sedmi dní. A to byl rekordní čas. Výstava by trvala déle,“ říká starosta.

Méně stánků, menší zisk

Místo toho, aby obec tedy pomýšlela na rozvoj výstavy, uvažuje teď starosta o propuštění ředitelky výstavy.

„Plat paní ředitelky pokrývají zisky z výstav. Když nejsou výstavy, na plat doplácíme. Jakmile pandemie skončí, výstavy se snad rozjedou. A kdybych nyní propustil paní ředitelku, nebude čekat, až ji oslovím. Najde si práci mezitím jinde,“ řeší dilema starosta.

Navíc i pro letošní rok musí pořadatelé počítat s tím, že mnohá hygienická nařízení srazí zisk dolů. Stánků bude méně a zvednou se náklady na dezinfekci.

„Loni jsme také při pořádání farmářských trhů nevybírali peníze na parkovišti,“ dodává Aleš Bosák s tím, že i to byla znatelná ztráta.