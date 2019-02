Kroměříž – Silniční obchvat města, na kterém by nebyly potřeba dálniční známky, to je dlouholetý sen řidičů z Kroměříže. Zatím jediná trasa, po které se dá centru vyhnout, musela totiž být zpoplatněna kvůli vybudování dálnice D1.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Libor Plíhal

Místní lidé se ale domnívají, že úsek od dálničního sjezdu Kroměříž po sjezd Kroměříž-západ by měl být osvobozen od poplatků.

„V jiných částech státu je běžně součást dálnice využívaná jako obchvat. Taková byla i původní myšlenka, město ale nakonec promeškalo termín žádosti o zproštění poplatků v úseku okolo města," tvrdí třeba Tomáš Kolajta z Kroměříže.

Také Marek Meluzín podotýká, že sice vlastní dálniční známku, přesto je stejného názoru: pro místní by měl být daný kousek zdarma.

„Pro ty, kteří jezdí jen po okolí, by to mohlo být jako třeba v Brně, stačí přece jen pár značek," je přesvědčen muž z Kroměříže.

Roman Pečinka touto stranou města prý zase tak často nejezdí. „Přesto si myslím, že pro ty, kteří jezdí z jedné strany na druhou třeba do práce, by mohlo být osvobození od poplatků v této části úlevou. Nemuseli by totiž projíždět přes ucpané město a semafory," míní třicetiletý muž z Kroměříže.

Mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna však stížnosti a nápady řidičů rázně odmítá.

„Všechny výjimky tohoto typu byly už před nějakou dobou v celé republice zrušeny. Uplatnit ji bylo možné pouze dříve, kdy byl dálniční úsek sice dokončen, ale ještě nenavazoval na ucelenou síť, v tomto případě na Kojetín," vysvětlil mluvčí radnice.

Dálniční poplatek je podle něj součástí daňové politiky státu. Město se sice snažilo situaci řešit i po zvolení nového ministra dopravy, vše ale bylo zamítnuto. „Jde o peníze a my nemáme vliv na to, aby městu stát výjimku schválil. Pokud by ji udělili nám, chtěli by ji všichni," dodal mluvčí.

Vedení města dlouho přemýšlelo i o jiné alternativě, především o vybudování vlastního obchvatu.

„Je to věc, která se řeší vlastně pořád. Narazilo se na to už při budování dálnice, následně při opravě silničního mostu a i při řešení takzvaného jihovýchodního obchvatu města kolem Bagráku," poznamenal Pavel Zrna.

Jsou podle něj vytipovaná tři místa, kudy by mohl případný obchvat vést, každá z variant však stojí a padá na tom, že je potřeba přemostit řeku Moravu.

Jedna z tras by mohla vést buď vedle, nebo přímo na místě železničního mostu. „Tak jako tak by ale stavbě musely ustoupit některé domy," upozornil mluvčí radnice.

Jakékoliv posunutí mostu podle něj naráží na to, že by byl dál od centra a pravděpodobně už tudy nikdo nejezdil.

„Na druhou stranu, podle současných statistik není situace kolem provozu v Kroměříži natolik dramatická, aby kvůli tomu kdokoliv řešil nějaké zásadní stavby," míní Pavel Zrna.