„Dříve jsem nakupovala tak, že jsem se vydala do centra města, prošla jsem si postupně Kovářskou ulici, náměstí a následně šla do Vodní. Prošmejdila jsem si všechny ty malé krámky s oblečením a šla jsem domů. Pravda ale je, že teď nakupuji hlavně na internetu,“ pokrčila rameny Marie Minksová.

Druhým dechem dodala, že k nákupům na internetu přesedlala během koronavirové pandemie.

„V některých chvílích to byla vlastně jediná možnost, jak si nakoupit oblečení a další potřebné věci,“ připomněla období, kdy byly v celém Česku kvůli koronavirovým restrikcím uzavřeny obchody.

„Je to navíc levnější, pohodlnější a když si to necháte doručit kurýrem, máte věci často už na druhý den doma. Takže je to i rychlé,“ dodala.

Zatímco oblečení, elektroniku či věci do domácnosti kupuje Minksová podle svých slov na internetu, pro potraviny chodí stále do kamenných obchodů.

„Nakupuji v různých obchodech. V poslední době, kdy všechno neustále zdražuje, ale hraje čím dál větší roli cena. Proto chodím většinou do supermarketů nebo do prodejny s levnými potravinami ve Vodní ulici,“ řekla Marie Minksová.

Obliba supermarketů

Kroměřížan Josef Doležel podle svých slov nakupuje jen v supermarketech a na internetu. Podle svých slov tím tak šetří čas i peníze.

„Snažím se všechno vzít při jednom nákupu. Většinou jezdím třeba do Kauflandu, Tesca nebo Lidlu, zbytek objednávám přes internet. Je to tak pro mě rychlejší, než hledat místo k zaparkování v centru a obcházet malé krámky,“ prozradil Doležel.

Právě zmíněná prodejna Lidlu ve Velehradské ulici je zároveň nejnovějším supermarketem v Kroměříži. Ačkoli na pozemku vedle Hanáckého náměstí stál Lidl už dlouhá léta, před více než třemi lety musela stará prodejna k zemi, aby ustoupila nové – jedné z největších v republice. Slavnostního otevření se dočkala nová prodejna 26. srpna 2019.

„Od té přestavby tam chodím docela často. Dobře se tam parkuje, uvnitř je to prostorné a mají slušné ceny,“ doplnil Doležel.

Action na Zacharu

Nových prodejen mimo centrum města však v posledních letech vyrostla celá řada. Oblibu mezi Kroměřížany si získala kupříkladu nová prodejna řetězce Action na Zacharu.

„Chodíme tam moc rádi. Výhodou je, že tam člověk sežene skoro všechno a navíc za nízké ceny,“ řekla Petra Němcová. Čtyři prodejny zahraničních řetězců a jedna kavárna pak přibyly rozšířením nákupního centra Rybalka u kroměřížského výstaviště.