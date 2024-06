Až do podzimu roku 2026 potrvá oprava silnice mezi Bystřicí pod Hostýnem a Hlinskem pod Hostýnem. Objízdná trasa vede přes Slavkov pod Hostýnem, který eviduje až osminásobný nárůst dopravy.

Obec Slavkov pod Hostýnem, přes kterou vede objízdná trasa kvůli opravě hlavního tahu, nainstaluje radar na měření rychlosti | Video: Petra Procházková

A kromě toho, že auta jezdí prakticky neustále, také část z nich jezdí rychleji, než je povoleno. Místním už došla trpělivost a obec proto nyní instaluje radary na měření rychlosti.

Značky, které na ně upozorňují, jsou už nějakou dobu instalované na začátku i konci obce. „Cedule se nám trochu předběhly. Radar bude následovat teď v nejbližší době,“ uvedl starosta Slavkova Jaroslav Čačala.

Pokuty za jízdu po chodníku rozdávali strážníci v Kroměříži, kontroly zopakují

Radar si obec pronajme na dobu, kdy přes ni povede objízdná trasa. Vyjde ji to na půl milionu ročně a z výběru pokut nebude mít nic. „Objížďka potrvá ještě víc než dva roky, my v obci nemáme žádný přechod pro chodce, ani souvislé chodníky. Potřebujeme dopravu zklidnit, to je pro nás hlavní,“ vysvětluje Čačala.

Sama obec radar provozovat nemůže, zákon to umožňuje jen obcím s rozšířenou působností, což je po Slavkov sousední Bystřice pod Hostýnem. Ta bude přestupky dokumentovat a vyřizovat, což znamená nárůst administrace a tím i nákladů. Ty zaplatí neukáznění řidiči svými pokutami.

Další radar kvůli zklidnění dopravy chtějí Vítonice

V okolí Bystřice se v brzké době objeví i další radar, ve Vítonicích. „Domluvili jsme se, že v tomto případě půjdou za námi nejen náklady na administraci, ale také ho pořídíme a instalujeme. Nebude ale dočasný, jako v případě Slavkova,“ potvrdil starosta Bystřice Zdeněk Rolinc.

Na rekonstrukci silnice z Bystřice do Hlinska, v celkové délce 3,4 kilometru, se pracuje už od března a práce pokračují podle harmonogramu. Náklady dosáhnou 235 milionů korun a s úplnou uzavírkou se počítá po celou dobu stavby, tedy do září 2026.

