Zastupitelé odsouhlasili rekonstrukci holešovského plaveckého bazénu za více než 140 milionů korun.

Interiér holešovského plaveckého bazénu. | Foto: Tepelné hospodářství Holešov

„Rozhodnutí zastupitelů zničí plavecký sport v Holešově na desítky let dopředu. Budeme se bránit. To, co zastupitelé nakonec odhlasovali, je největší paskvil,“ bouří se jeden z odpůrce pondělního rozhodnutí představitelů města Vladimír Zicháček.