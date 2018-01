Občané České republiky volí svého prezidenta. Začalo první kolo voleb

12.01. 21:54

První den voleb ve Zlíně proběhl bez závažnějších incidentů a problémů, které by museli strážníci zlínské městské policie řešit. Jejich práce po uzavření volebních místností ale zdaleka nekončí. „Zvýšené nasazení hlídek MP Zlín bude ale pokračovat i po jejich uzavření mezi prvním a druhým volebním dnem. Strážníci se zaměří zejména na kontrolu uzamčení a neporušenosti pečetí na volebních místnostech,“ uvedl pro Deník zástupce ředitele MP Zlín Pavel Janík. Zítra pak budou, stejně jako dnes, dohlížet na klidný průběh druhého dne prezidentské volby. Další úkoly je pak čekají po 14. hodině, kdy se komise pustí do sčítání výsledků. „Jelikož se zpracování volebních výsledků uskuteční v budově zlínského magistrátu, budou strážníci v sobotu 13. ledna monitorovat a usměrňovat příjezd jednotlivých svozových vozidel na náměstí Míru. Mimo to budou také průběžnými pochůzkami provádět dohled nad veřejným pořádkem v prostoru magistrátu a jeho okolí,“ uvedl Pavel Janík.