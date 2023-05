„Popravdě jsem to zatím neřešil, ani s účetní. Tak nevím. Myslím si ale, že zdražit pak v důsledku zvýšení daně budu muset. S tím se nedá nic dělat. Možná kvůli tomu přijdu o nějaké klientky, věřím však, že většina ostatních se tím zabývat nebude. Určitě to moje studia nepoloží,“ myslí si Viktor Veselý, majitel vlasového studia, které provozuje v Uherském Hradišti i v Hodoníně.

Obavy i vyčkávání

S většími obavami do budoucna hledí hospodští a provozovatelé restaurací.

„Jedenáct procent je opravdu hodně velké navýšení. Zdražit minimálně o tu částku budeme muset i my, i když uvidíme, jak se k tomu postaví pivovary. Vůbec netuším, o kolik zákazníků bychom kvůli tomuto zdražení mohli přijít. Popravdě se toho bojím, ale uvidíme až to přijde,“ prozradila provozovatelka restaurace Na Mlýně v Dolním Němčí Veronika Ježková.

Pavla Dobeše, provozovatele LaRosco baru v Uherském Hradišti, zvýšení DPH u piva z 10procentní sazby na 21procentní také nepotěšilo.

„Pořádně jsem ani nezaregistroval, že to zvedli a o kolik. Nevím, co si mám o tom myslet, ale pokud to bude až od příštího roku, momentálně to řešit nebudu a nechám to na období, až se to přiblíží. Už tak je ale pivo drahé a dál navyšovat jeho cenu není vůbec dobrý nápad,“ konstatoval Pavel Dobeš.

Významný dopad budou mít změny v DPH na provoz hospod na vesnicích.

Petr Novák, který vede hospodu v Sehradicích, přiznává, že jeho stálí zákazníci si stěžují na cenu piva již nyní.

„Hospodského dělám v Sehradicích už devět let. Je to malá vesnička se sedmisty obyvateli, na pivo mi sem chodí pár štamgastů. Už teď si stěžují, že je pivo drahé. Po zvýšení DPH budu čekat, jak se k tomu postaví pivovar od kterého odebírám. Potom můžu reagovat na cenu já,“ říká Petr Novák. Hospodu udržuje sám, protože brigádníka ani další pracovní sílu by nezaplatil.

Živnostníků s malým obratem se změna nedotkne

Zvýšení daní nemusí nutně znamenat, že kadeřníci plošně navýší ceny. Část z nich totiž nejsou plátci DPH.

„Jelikož nepřesáhnu dvoumilionový roční obrat, tak se mě DPH netýká. Pokud bych ale měl například rozjetých více poboček a už by se mě to týkalo, určitě bych byl nucen zdražit. Pro menší živnostníky, kteří DPH neodvádějí, ale nenastane žádná změna,“ říká holešovský barber Čeněk Čada.

Chodit nepřestanou, možná ale sníží frekvenci

Zdražení kadeřnických služeb zákazníky nejspíš ve velkém neodradí. Stále více však budou zvažovat, jak často jejich služeb využijí.

„Chodím ke kadeřnici jen párkrát do roka. Pokud by případné zdražení bylo v řádu několika málo stokorun, tak mě to od návštěvy kadeřnice neodradí. Kdyby se však jednalo o větší zvýšení cen, už bych asi zvažovala, jestli mi to za to stojí a stříhala bych se u kadeřnice třeba jen jednou nebo dvakrát do roka,“ říká Markéta Šinková z Holešova.

Odlivu zákazníků se obával i holešovský barber během pandemie covidu.

„Jestli se lidé začnou více stříhat doma? To jsem si myslel už i po covidu, ale reálně u mě nastal pravý opak. Někteří lidé si totiž vyzkoušeli, jaké to bylo stříhat se doma, nebo když je například musela neochotně stříhat manželka. Domnívám se proto, že lidé, kteří jsou zvyklí chodit někam do barberu či klasického kadeřnictví, nebudou chtít ze svých standardů slevit,“ vysvětluje Čeněk Čada a dodává, že očekává, že většina zákazníků zůstane: „Možná nějaké procento zákazníků „odpadne“, ale spíš si myslím že ne.“

Stříhají se doma, nové DPH neřeší

Nicméně, od doby koronavirové pandemie se někteří lidé stříhají doma a do kadeřnictví už nechodí.

„Od covidu, kdy byla zavřena kadeřnictví, se stříháme doma. Stala se z toho už tradice. Sejdeme se tři-čtyři kamarádi u jednoho z nás a známý, kadeřník, nás přijde ostříhat. Většinou sebou vezmeme i děti, takže je to vlastně jedno velké setkání s pivíčkem a pokecem,“ říká čtyřicátník Tomáš Julínek s tím, že změna DPH u kadeřnických služeb jde tak mimo něj.