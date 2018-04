Obávaný kroměřížský Děvín? Starat se musí i majitelé, říká město

Co je to biologická léčba? U kterých nemocí se biologická léčba využívá? Kde je biologická léčba poskytována?MUDr. Eva Dokoupilová, vedoucí lékařka a majitelka Centra dvojí specializace MEDICAL PLUS v Uherském Hradišti odpovídala na dotazy čtenářů v úterý 10. dubna od 15.00 hodin