Relaxační zóna se v Kroměříži nachází na Velkém náměstí. Hned vedle barokní kašny a mariánského barokního sloupu ze 17. století. Letos je otevřena již potřetí. Mezi lidmi slaví úspěch.

„Pro rodiny s dětmi je to určitě ideální místo,“ doporučuje Martin Hrobař. Na odpočinkovou zónu je vyhrazen prostor o výměře zhruba 200 metrů čtverečních.

„Na takovém náměstí zabere zóna jen zanedbatelné místo a přitom je to dobrý nápad,“ míní jeden z prvních letošních návštěvníků Martin Hrobař.

Queen, Clapton a U2

Radniční mluvčí Jan Vondrášek říká, že o zázemí zóny se postará město.

„Město zajistí lavičky, stolky a židle, lehátka, zastínění, wi-fi připojení, dva dřevěné stánky pro zázemí, truhlíky se zelení, herní koutek, přívod elektřinyi odpadkové koše a toalety,“ vyjmenovával Vondrášek. Občerství leží na bedrech soukromého provozovatele.

Ale nejen na odpočinku a občerstvení je relaxační zóna založena. Téměř každý den se zde pořádají různé doprovodné akce. A podle vedení města jsou právě tyto akce důvodem, proč je zóna tak oblíbená.

V letošním roce se chystá drobných aktivit propojených s relaxační zónou asi 80. Ať už pro dospělé či děti. Ta první se uskutečnila hned v den otevření. Pro děti je připraveno Lego hraní, dílničky, cvičení se Sokolem, dětská jóga a další. Na své si přijdou i dospělí. Například latino party, dj, hudební vystoupení, workshopy, či kino koncerty.

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Pavel Zrna prozradil, že kino koncerty jsou letošní úplnou novinkou.

„Jedná se o filmové projekce světoznámých kapel. Na programu budou U2 Go Home – Live from Slane Castle, David Gilmour – Live at Pompeii, Eric Clapton – Live in San Diego a Queen – Live at Wembley stadium. Věřím, že v relaxační zóně vytvoříme stejnou atmosféru jako na skutečném koncertě těchto hvězd,“ nechal se slyšet Pavel Zrna.

Zóna bude otevřena denně od 11 do 22 hodin. Definitivně se uzavře 1. září.

Program relaxační zóny

červen

středa 19.

19.00 LOS PERDIDOS, hudební vystoupení

čtvrtek 20.

18.00 ČTVRTKY SE SOKOLEM - 2BC break dance

pátek 21.

14.00-19.00 LEGO HRANÍ

sobota 22.

17.00 DALE B WILLIAMS, hudební vystoupení

neděle 23.

17.00 INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ, workshop

pondělí 24.

17.00 WORKSHOP – vytvořte si svou eko tašku

úterý 25.

17.00 VYMALUJ SI KROMĚŘÍŽ, zábava pro nejmenší s kroměřížskými omalovánkami

čtvrtek 27.

18.00 ČTVRTKY SE SOKOLEM - 2BC break dance

pátek 28.

13.00 CO JSEM SE JEŠTĚ NENAUČIL/A - cvičení pro děti s T. J. Sokol

21.30 KINO KONCERT - U2 go home, Live from Slane castle, Ireland

sobota 29.

18.00 DJ CZIDA

neděle 30.

17.00 AFRICKÉ BUBNY - workshop

červenec

pondělí 1.

18.00 PĚT MINUT, studentská kapela Gymnázia Kroměříž, hudební vystoupení

úterý 2.

17.00 DÍLNIČKA SE SOKOLEM

středa 3.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 4. 18.00 ČTVRTKY SE SOKOLEM - 2BC break dance

pátek 5.

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky města s průvodci v historických kostýmech

21.30 KINO KONCERT - David Gilmour, Live at Pompeii

sobota 6.

19.00 AUTORSKÉ ČTENÍ NEJEN PRO DĚTI - J. Sviták

22.00 DVĚ HODINY DO PŮLNOCI STRAŠIDELNÉHO ČTENÍ - J. Sviták

pondělí 8.

17.00 DÍLNIČKA SE SOKOLEM

úterý 9.

18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga - do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

středa 10.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 11.

18.00 JAMTOUR, letní hudební scéna

pátek 12.

16.00 WORKSHOP – vytvořte si svou eko tašku

18.00 UNPLUG HEAD - hudební vystoupení

20.00 DJ CZIDA

sobota 13.

17.00 LATINO PARTY

neděle 14.

17.00 INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ, workshop

pondělí 15.

17.00 VYMALUJ SI KROMĚŘÍŽ, zábava pro nejmenší s kroměřížskými omalovánkami

úterý 16.

18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga - do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

středa 17.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 18.

18.00 ROZMARÝNKA - dechová hudba, letní hudební scéna

pátek 19.

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky města s průvodci v historických kostýmech

21.30 KINO KONCERT - Eric Clapton, Live in San Diego

neděle 21.

14.00-19.00 LEGO HRANÍ

pondělí 22.

17.00 DÍLNIČKA SE SOKOLEM

úterý 23.

19.30 MADRUGA (T. Hradil), kytarista a zpěvák Los Perdidos, H. Pěňová nebo Chorchestr v sólovém projektu se svými hosty

středa 24.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 25.

18.00 Hasičský sbor (Maďarsko), letní hudební scéna

pátek 26.

18.00 AT CAPO, hudební vystoupení

sobota 27.

17.00 EVET JAZZ TRIO + DJ PDF - hudební vystoupení

pondělí 29.

17.00 AFRICKÉ BUBNY - workshop

úterý 30.

18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga - do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

středa 31.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

srpen

čtvrtek 1.

18.00 TIPTOP-Q, letní hudební scéna

pátek 2.

VETERÁNEM NEJEN KROMĚŘÍŽSKEM

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky města s průvodci v historických kostýmech

sobota 3.

VETERÁNEM NEJEN KROMĚŘÍŽSKEM

neděle 4.

17.00 INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ PRO DOSPĚLÉ, workshop

pondělí 5.

17.00 DÍLNIČKA SE SOKOLEM

úterý 6.

18.00 CVIČENÍ PRO DĚTI - Z. Valentová

středa 7.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 8.

18.00 TELEGRAF, letní hudební scéna

pátek 9.

18.00 DJ FILIPI

sobota 10.

21.30 QUEEN, LIVE AT WEMBLEY STADIUM – kino koncert

neděle 11.

15.00 AUTO MOTO SRAZ + SOUTĚŽE

19.00 AUTORSKÉ ČTENÍ NEJEN PRO DĚTI - J. Sviták

pondělí 12.

18.00 CVIČENÍ PRO DĚTI - Z. Valentová

úterý 13.

18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga - do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

středa 14.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 15.

18.00 ČTVRTKY SE SOKOLEM - 2BC break dance

pátek 16.

DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky města s průvodci v historických kostýmech

sobota 17.

DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

neděle 18.

DOŽÍNKY ZLÍNSKÉHO KRAJE

pondělí 19.

17.00 VYMALUJ SI KROMĚŘÍŽ, zábava pro nejmenší s kroměřížskými omalovánkami

úterý 20.

18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga - do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

středa 21.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 22.

18.00 POLYGON, letní hudební scéna

pátek 23.

18.00 DJ FILIPI

neděle 25. 16.30 ZPĚT DO DĚTSTVÍ, herní odpoledne pro dospělé

19.00 PROCHÁZKA TURNOVÝM HÁJEM - literárně hudební pásmo E. Turnové a T. Hradila

pondělí 26.

18.00 CVIČENÍ PRO DĚTI - Z. Valentová

úterý 27.

18.00 JÓGA S BERUŠKOU, dětská jóga - do cvičení se mohou zapojit nejen děti, ale i rodiče

středa 28.

19.00 M DANCE CREW KM, MTV Dance

čtvrtek 29.

18.00 ROCK AND ROLLOVÝ VEČER - hudební vystoupení

pátek 30.

18.00 TAJEMSTVÍ STARÉ KROMĚŘÍŽE, začátek prohlídky města s průvodci v historických kostýmech

sobota 31.

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB

září

neděle 1. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL VOJENSKÝCH HUDEB