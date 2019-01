Kroměřížsko - Čtyřicet devět obcí a měst ze Zlínského kraje se přihlásilo do letošního ročníku tradiční soutěže onejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí nazvané Zlatýerb.

Ilustrační foto | Foto: Eva Gremlicova

Soutěž je rozdělena do tří kategorií. Vprvní onejlepší stránky zápolí města, ve druhé obce a ve třetí se mezi nimi odehrává klání onejlepší poskytnutou elektronickou službu.

„Cílem akce je naše snaha podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy svyužitím internetu tak, aby si občané mohli své záležitosti vyřídit iprostřednictvím webových stránek a nemuseli dojíždět na úřady osobně,“ nastínil tiskový mluvčí Zlínského kraje PatrikKamas.

Za kroměřížský region se do soutěže přihlásilo šest obcí. „Změst jsou to Bystřice pod Hostýnem, Hulín a Chropyně, zobcí Břest, Prusinovice a Přílepy. Do kategorie onejlepší elektronické služby se přihlásila Bystřice a Přílepy,“ vyjmenoval pracovník krajského tiskového odboru Petr Zákutný.

Prusinovičtí zastupitelé súčastí vklání mají již své zkušenosti. „Do akce jsme se zapojili snad už popáté. Loni jsme skončili na třetím místě,“ pochlubil se starosta Petr Lipner.

Dodal, že na svých stránkách od loňského roku žádné zásadní změny neudělali, jen občas doplní nové sekce a provedou drobné úpravy.

Poprvé se do Zlatého erbu přihlásila obec Břest. „Dříve jsme se oto ani nepokoušeli, protože naše původní stránky byly nefunkční. Vzáří loňského roku jsme rozjeli nové, na které postupně doplňuji nové informace. Do soutěže jsem je přihlásila po poradě spracovníky firmy, která nám stránky spravuje,“ vysvětlila starostka Marie Zavadilová.

Jsou však iobce, které si na účast vsoutěži ještě příliš netroufají. Patří knim iKarolín.

„Zatím jsme řešili spoustu jiných záležitostí a na účast vsoutěži jaksi nezbyl čas. Myslím si, že naše stránky na to zatím ani nejsou dostatečně upraveny, ale určitě se tomu budeme časem věnovat a do Zlatého erbu se také přihlásíme,“ přislíbil tamní místostarosta Radek Skácel.

Ze stejných časových důvodů se do boje ovítězství vsoutěži nepustí ani zastupitelé Pačlavic.

„Nestihl jsem poslat přihlášku, ale příští rok si na to čas určitě najdu. Stránky máme na dobré úrovni a zatím je nijak upravovat nebudeme,“ podotkl pačlavický starosta PavelČech.

Zda některá zpřihlášených obcí kroměřížského regionu dosáhne na některé zmedailových míst se ukáže na počátku dubna, kdy budou vHradci Králové vyhlášeny výsledky soutěže.