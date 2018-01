O voličské průkazy mohou lidé žádat do středy 10. ledna

Lidé, kteří nebudou v době prezidentských voleb doma, mohou o voličský průkaz žádat osobně až do středy 10. ledna do 16 hodin.

Ilustrační fotoFoto: Jan Bartoš

„S voličským průkazem lze pak hlasovat v jakékoliv volební místnosti v ČR i zahraničí,“ připomněl mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek. První kolo se koná 12. a 13. ledna 2018, kandidátka je všude stejná, o funkci se uchází devět mužů.

„Voličský průkaz si může volič vyzvednout na městském nebo obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště osobně, v Kroměříži na odboru občansko-správních agend, úsek evidence obyvatel v přízemí budovy B na Husově náměstí. Potřebuje pouze platný doklad totožnosti,“ řekla vedoucí odboru občansko-správních agend kroměřížské radnice Ivana Bukovská.

Písemně mohli lidé o voličský průkaz pro první kolo voleb žádat jen do pátku 5. ledna, pro druhé kolo voleb si jej mohou vyzvednout až do 24. ledna. Vydávají se na každé kolo zvlášť. „Pokud volič výslovně nepožádá, na které kolo chce, dostane voličské průkazy na obě kola. Potom si musí dát pozor při hlasování, aby okrskové volební komisi předložil správný voličský průkaz,“ dodala Ivana Bukovská.

Kroměřížská radnice přijala do počátku tohoto týdne 125 žádostí a vydala tak pro obě kola voleb celkem 250 voličských průkazů. Průkaz lze na žádost voliče také zaslat na jím uvedenou adresu. V případě dlouhodobého pobytu v nemocnici, domově pro seniory či psychiatrické nemocnici se volič může nechat také zapsat do zvláštního seznamu voličů: hlasuje pak do přenosné volební schránky, se kterou za ním přijdou členové okrskové volební komise. (hed)