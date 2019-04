Priority, na které by se mělo město Kroměříž soustředit, si mohou zvolit sami obyvatelé, a to prostřednictvím ankety umístěné na webových stránkách radnice.

Radnice v Kroměříži. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jakub Omelka

Vybírat mohou z deseti návrhů, které vyvstaly z veřejného fóra, jež se konalo druhý dubnový týden a o kterém Deník už informoval. Mezi ně například patřila potřebná opatření pro zadržování vody v krajině, vybudování sportovně-rekreační zóny v lokalitě Bagrák, řešení likvidace odpadů po roce 2025, vybudování cyklostezky ve městě mimo hlavní komunikace a další. Lze však uvést i jiný problém ve volné kolonce. Zapojit se do ankety lze až do pátku 17. května do 12 hodin.