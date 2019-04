Ačkoliv se ve skutečnosti bude rozhodovat o 30 kilometrů dál, vyjádřila svůj nesouhlas se stavbou nového zdravotnického zařízení v tomto rozsahu i Rada města Kroměříže.

Podle vedení okresního města se chystají koaliční zastupitelé zvednout ruku pro něco, co žádná ze stran neměla v roce 2016 v předvolebním programu. Starosta Kroměříže Jaroslav Němec uvedl, že by tedy nejrozumnějším řešením bylo posečkat do dalších voleb.

„Jsme přesvědčeni, že by o takto zásadní investici měli rozhodnout občané ve volbách v příštím roce, ať už podporou, či odmítnutím volby politické strany a hnutí, které budou stavbu nemocnice v Malenovicích prosazovat,“ zdůraznil Němec.

Ona zásadní investice přijde kraj na osm miliard korun, což přední představitelé města považují za hazard.

„Zlínský kraj postupně cenu nové nemocnice navyšuje, od 6,1 miliardy korun na stávajících osm miliard korun,“ řekli radní.

„Hejtman Jiří Čunek hovoří o pomoci státu, která je ale nejistá, neboť sami představitelé vlády avizují nutnost úspor,“ nechali se slyšet kroměřížští radní, kteří se obávají taktéž příchodu hospodářské recese.

Výstavba nemocnice by pak podle nich měla nepříznivý dopad na opravy krajských komunikací nebo investic do školství. Mluvčí radnice Jan Vondrášek uvedl, že Rada by takovéto úspory považovala za zcela nepřijatelné.

Radnice nestrpí omezení zdravotní péče

„Úzké vedení města za varovný signál považuje také to, že s projektem stavby nové nemocnice nesouhlasí náměstek hejtmana pro finance, rozpočet a majetek,“ prezentoval dále vyjádření radních Vondrášek.

V neposlední řadě Rada, ústy šéfa radnice Jaroslava Němce, vyjádřila své opětovné obavy o budoucnost Kroměřížské nemocnice, a. s.

„Dopad stavby nové nemocnice v Malenovicích na ostatní okresní nemocnice v čele s Kroměřížskou nebyl dosud nikde popsán. Myslíme si, že stávající úroveň zdravotní péče ve zdejší nemocnici zachována nebude, že minimálně některé úkony budou převedeny do malenovické nemocnice, kam by navíc mohla odejít i část personálu,“ dodal starosta Jaroslav Němec se slovy, že stejně jako úspory na opravách komunikací či investicích do školství je omezování péče v Kroměřížské nemocnici pro vedení města nepřípustné.