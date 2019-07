Jak často vyplouváte?

Jezdíme každý pátek, sobotu a neděli v deset hodin. Vždy je však potřeba si objednat místo dopředu telefonicky nebo zprávou. Kromě pondělí pořádáme i specializované plavby, o které mají lidé velký zájem.

Kolik lidí může při jedné plavbě jet?

Celkem je volných dvanáct míst. S poloprázdnou lodí je ale problém vyjet, protože nám například u kvasické roviny může zafoukat a když je loď nevytížená, tak je cítit, že to s ní trochu lítá. Minimálně je proto pro plavbu potřeba pět lidí.

Jak velkou rychlostí můžete plout?

Průměrně plujeme kolem osmi kilometrů za hodinu. Tyto typy lodí nemohou jet příliš rychle, cesta z Kroměříže do Kvasic tak trvá asi dvě hodiny.

Jak je loď vybavená?

Vzadu má benzínový závěsný motor, který je zároveň i kormidlem. Vepředu má dokormidlovávací zařízení, které se hodí například v případech, kdy se děti nahrnou na jednu stranu lodi. Je zde k dispozici i záchod s tekoucí vodou.

Plavbu začínáte v Kroměříži na Erbenově nábřeží. Ještě před několika týdny jste však vyjížděli z Kvasic, proč?

Ekologové měli problém s molem v Kroměříži kvůli ohrožení ryb a ptáků. A protože s větší stavbou máme potíže, zvolili jsem přes prázdniny variantu provizorního mola, které nespadá do stavebního řízení.

Máte v plánu trasy plaveb ještě rozšířit?

Na přání můžeme jet až do Bělova, což je další hodina cesty. Z našich dosavadních zkušeností však například dětem naprosto stačí takto dlouhá trasa. Po hodině a půl už se začínají nudit, přestává je to bavit a vytahují mobily.

Budete jezdit jen v létě?

Kdyby to bylo jen na mě, tak bych rád plul i v zimě, jako to například dělají v Lednici, kde plují i na Druhý svátek vánoční.Tady však nastává problém v případě, že nám zamrzne Morava. Tato laminátová loď se musí na zimu vytáhnout, což jsme schopni provést pouze v Bělově. Pokud se nezlepší situace s Bělovem, nebude tu například postavené bezpečné přístaviště, kde by loď mohla zimovat. Takže to v současnosti není možné. Proto se obávám, že na konci listopadu budeme muset loď vytáhnout.

Nenastává v létě někdy kvůli horku a suchu problém s hladinou vody?

Bělovský jez drží hladinu pořád ve stejné výši. Mění se pouze vodní průtok, ale hloubka vody je jistá. Může se ale stát, že se voda málo pohybuje, je plná vlasců a odpadu, což může zapříčinit problém s motorem.

Ohrožuje nějak loď déšť?

Když jsou velké deště třeba na Vsetínsku v Beskydech, tak v Kroměříži je velká voda za dvacet čtyři hodin. Může tu pak být o dva metry vyšší hladina. Proto s lodí musíme odjet do Kvasic, kde je bezpečněji a řeka je tam širší.

S molem je stejný problém?

Ano, molo je překážka v toku. Když budeme v takové situaci obstarávat loď, nemůžeme se již starat i o molo. Technické služby města ale molo dokážou vytáhnout až k chodníku - ostatně to mají od Povodí Moravy přímo nařízení, aby v určitém stavu vody molo vytáhlo. Musí také zajistit, aby se neutrhlo a neucpalo jez. Nakonec jsme se tedy domluvili s městem, že když my dodáme loď, kroměřížská radnice obstará přístaviště.

Jaký je o výletní plavby zájem?

Velký, dnes funguje lodní doprava v Olomouci nebo v Přerově. Všude jinde na Baťově kanále – v Spytihněvi, Napajedlech, Strážnici – mají lodě pro čtyřicet lidí, protože jsou s vodní cestou sžití. Plavba po Moravě zatím není tolik známá, ale je krásná a bude jen dobře, když řeka ožije.

Plavby po Moravě z Kroměříže

KDY: Každý pátek, sobotu a neděli v 10.00. Je nutné se předem objednat přes sms nebo zavoláním na číslo 777 727 981

KDE: Erbenovo nábřeží Kroměříž

JAK DLOUHO: Z Kroměříže do Kvasic a zpět trvá plavba dvě hodiny

PRO KOLIK LIDÍ: 12 volných míst na lodi

CENA: 200 Kč jeden lístek, 400 Kč rodinný (2 dospělí, 2 děti). Dítě do 15 let (jen v doprovodu dospělého) zdarma.

MOŽNOST VÝSTUPU V KVASICÍCH: Je možné po předchozí domluvě vystoupit na molu v Kvasicích, ovšem jen v omezené míře. Cena lístku zůstává v tomto případě stejná.

Objednávkové okruhy

Kroměříž - Kvasice - Kroměříž

trasa měří 18 km, plavba trvá okolo dvou hodin

pronájem celé lodi 2000,- Kč

Kroměříž - Kvasice - Bělov - Kroměříž

trasa měří 24 km, trvá okolo tří hodin

pronájem celé lodi 3000,- Kč

Zuzana Zavadilová