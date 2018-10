Nyní najde houby úplně každý

„Tento týden jsme se vydali do lesa pro pár hříbků na smaženici, nakonec jsme jich našli plný kufr,“ volá radostně Naďa Boudná ze Zlínska.

Jan Spousta z Vlčnova vždy nosí do lesa dva košíky a jednu igelitku."Tu nosím na odpadky. Podívejte se, co jsem našel v lese jen za hodinu,“ ukazuje na plnou bednu nepořádku. Plastové lahve, plastové obaly, dokonce i historické zahradnické nůžky. A také pFoto: Deník / Jana Zavadilová

„Našel jsem téměř čtyři stovky hřibů, aspoň pět kilo jsem už rozdal,“ pochlubil se zase Jiří Spousta ze Slovácka.

„Šli jsme s prázdnou, na zpáteční cestě jsme našli jen sedm praváků,“ povzdechli si Jana Tomíková a Milan Pavlíček z Valašska, kteří byli nakouknout do lesa na Luhačovicku.

Už je to tady. Houbařská sezona začala a jak se zdá, tam, kde houbaři loni nosili domů plné košíky, zatím letos tak úspěšní nebyli. Naproti tomu jsou v našem kraji místa, která houbařským srdcím přece jen poskytla voňavou hřibovou potěchu. A to i tu exotickou. Podle známého moravského mykologa Jiřího Polčáka za to může letošní horké počasí.

Ve Zlínském kraji se totiž vyskytly i houby, které rostou spíše jen ve Středomoří, a to podle Jiřího Polčáka prý dost slušně.

Mezi ně patří například hřib Moserův jedovatá houba, která se objevila v Beskydech a v Javorníkách.

„Také vzácný hřib šedorůžový. Jde pro vědu o úplně nový druh, který byl popsán mykology teprve v roce 2014. Loni jej nalezli ve Švýcarsku, vyskytuje se vzácně i na Slovensku a v Maďarsku,“ vyzdvihl Jiří Polčák.

K unikátním úlovkům podle něj patří letos zcela jistě i hřib zavalitý.

„Na druhou stranu horké počasí má za následek, že zatím chybí severské houby, například ryzce,“ připomněl odborník.

A kde u nás v kraji hřiby rostou a kam je naopak podle mykologa lepší nechodit?

„To lze těžko říct, například dnes na Vsetínsku v listnatých lesích je vysušená a popraskaná půda. Ve vyšších polohách, například ve Velkých Karlovicích, nosí zase spokojení houbaři plné koše. Obecně lze tedy říct, že více hub bude v jehličnatých lesích ve vyšších polohách,“ míní odborník.

Podle něj ale záleží na tom, jestli budou srážky či nikoliv.

„Pokud ano, můžeme se dočkat houbařské sezony ještě celý říjen, až do půlky listopadu,“ míní Jiří Polčák.

A jelikož jsme ještě před několika dny nenarazili v lesích sotva ani na klouzka, ubylo otrav.

„Teď ale očekáváme, že podobných pacientů bude přibývat. Momentálně leží na naší interně paní. Ta našla houbu, kterou neznala a rozhodla se ji ochutnat. Byla hospitalizovaná kvůli dehydrataci ze zvracení, půjde také o krátkodobou hospitalizaci. Loni bylo podobných takzvaných nepravých otrav málo, tedy pouze devět lidí. Pravé otravy nebyly již několik let žádné,“ přiblížila za zlínskou krajskou nemocnici mluvčí Dana Lipovská.

Podle ní se s takzvanými nepravými otravami z hub lékaři setkávají každoročně. Je to prý buď špatnou úpravou hub, špatnou úschovou, nebo pozřením nejedlých hub.