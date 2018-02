Nový rondel v Bystřici pod Hostýnem? Po chvíli provozu první díra

Provoz na novém kruhovém objezdu v Bystřici pod Hostýnem byl zahájen v říjnu, už na začátku roku se však objevil výtluk v povrchu vozovky. Čtvrt roku po zprovoznění je rondel i opravený.

Nový kruhový objezd v Bystřici pod Hostýnem plní účel. Doprava je v místě pomalejší a řidiči nemusí tápat na nepřehledné křižovatce.Foto: Deník / Klusáková Kristýna

Přestavba nepřehledné křižovatky ulic Rusavská, Školní, Čs. brigády, Havlíčkova a Hostýnská na kruhový objezd byla společným projektem bystřické radnice a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK).

Společně do něj investovaly zhruba deset milionů korun. Práce na vozovce začaly v polovině června, což komplikovalo cestu zejména řidičům jedoucím na Svatý Hostýn: téměř půl roku se tam dostali pouze skrze objízdnou trasu.

Na konci října byl však na rondelu spuštěn zkušební provoz, o měsíc později pak byl oficiálně zkolaudován. První závada na sebe však nenechala dlouho čekat: už na začátku nového roku, tedy asi dva měsíce po dokončení stavby, byla v povrchu vozovky díra.

„Samozřejmě je to špatně. Je nepochopitelné, jak může firma odevzdat takovou práci. Očekávám, že když něco dodají, musí to vydržet deset dvacet let, ne že tam bude za čtrnáct dní díra,“ okomentoval starosta města Zdeněk Pánek.

V současné době je však povrch rondelu zase celistvý. Na žádost ŘSZK jej totiž zhotovitelská firma Colas CZ nedávno opravila.

„V případě, že se v zimním období objeví další výtluky, což není vyloučeno, je bude až do doby konečné opravy firma zajišťovat i nadále,“ informoval provozně technický náměstek ŘSZK Radek Berecka.

Na dotaz Deníku, kde podle společnosti Colas CZ nastala chyba, však její vedení nereagovalo.

Další práce čekají zhotovitele na jaře, kdy má dojít k celoplošné výměně porušeného povrchu. „Rozsah bude stanoven po provedení zkoušek směsí před zahájením prací,“ podotkl náměstek.

Přestože se nejedná o běžnou situaci, s brzkými závadami na nových stavbách se vedení města nesetkalo poprvé. „Setkal jsem se s tím, že jsme snad po třech měsících od dokončení museli provádět opravu nového chodníku. Neříkám, že to je tento případ, často je to ale způsobeno tím, že se musí vysoutěžit nejlevnější dodavatel,“ povzdechl si starosta Zdeněk Pánek.

ŘSZK nemá s tak rychlým poškozením stavby zkušenosti vůbec. „Takto rychle je to výjimečný případ – první za patnáct let. Kvalita směsi byla sice podle zkoušek v pořádku, ale na hraně požadavků norem. Další problém vznikl i při pokládce – zhutnění směsi a podobně,“ vylíčil Radek Berecka s tím, že přesnější informace odhalí až výše uvedené zkoušky.

Přestože provedení nového rondelu není zrovna uspokojivé, svůj účel splnil. „Ta křižovatka byla velmi nepřehledná, prakticky nikdo neviděl, kdo odkud jede a kam dává blinkr. Tohle se kruhovým objezdem určitě vyřešilo, navíc se doprava v místě i zpomalila, což je žádoucí,“ zhodnotil starosta Zdeněk Pánek.

S tím souhlasí i bystřičtí řidiči. „Žádné díry jsem si ani nevšiml. Jinak je kruhový objezd perfektní, je to přehlednější a auta na něm musí zpomalit, takže to určitě pomohlo dopravní situaci. Navíc se mi líbí i zeleň v jeho středu,“ zhodnotil Jaroslav Schindler z Bystřice pod Hostýnem.