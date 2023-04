/ROZHOVOR/ Podmořský svět z květin, hudební vystoupení a vše pro dům a zahradu. Taková bude letošní jarní Floria v Kroměříži. Na co ještě se mohou návštěvníci těšit a jaké další akce letos plánují, prozradil v rozhovoru pro Deník nový ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.

Ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný. | Foto: se souhlasem Pavla Konečného

V čele Výstaviště Kroměříž jste zatím několik měsíců. Kam by se pod vaším vedením mělo ubírat?

Našim společným cílem je, aby se Výstaviště i přilehlý Dětský svět staly místem příjemného a inspirativního setkávání lidí, aby k nám mířili ti, kteří chtějí smysluplně trávit svůj volný čas. Máme ambici stát se místem příjemným, pohodovým a oblíbeným. Aby se ve chvíli, kdy se řekne Výstaviště Kroměříž, lidem vybavilo, že je jim tu dobře.

Výstaviště letos chystá přes 40 akcí. Loni přivítalo čtvrt milionu lidí

A stejně tak chceme, aby se k nám vydávali na nejrůznější odborné akce, prezentace, konference zástupci nejrůznějších firemních korporací a my jim uměli vytvořit prostředí, kde se jim bude dobře pracovat a třeba i následně odpočívat nebo slavit úspěchy. Třešničkou na dortu budiž to, že u nás umíme dokonale připravit svatby i jiné společenské akce.

V kalendáři chystaných akcí na letošní rok si nelze nevšimnout několika změn. Na začátku léta třeba chystáte Hard Rock Mini festival. Naopak chybí festival Čau prázdniny a další. Jaké další změny a novinky letos plánujete?

Tak především festival Čau prázdniny rozhodně nekončí, naopak na děti a na celé rodiny před začátkem školního roku myslíme, připravíme jim letos ještě pestřejší a zajímavější program. Při tvorbě dramaturgické koncepce na letošní rok jsme si udělali podrobnou analýzu jednotlivých akcí a maličko jsme pozměnili skladbu, ale ne žánr. Takže na hudební veřejnost rozhodně nezapomínáme a místo loňských projektů tu máme na úvod letních prázdnin Minifesťák na Výstavišti neboli Hard rock mini festival. Úplně novým formátem je na konci května naše EKO Planeta, akce určená jednoduše řečeno všem, kterým leží na srdci zdravý život naší planety a zdraví nás na ní.

Ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.Zdroj: se souhlasem Pavla KonečnéhoNovinkou jsou také permanentky pro vstup na tradiční Chovatelské trhy. Jaké na to zatím máte ohlasy?

Permanentka se určitě vyplatí, máme stálou klientelu. Zájem postupně roste, kromě toho, se zájemci v návštěvnických špičkách zbaví případného zdržení, což bývá bráno jako důležitý bonus.

Letos už je za vámi několik větších akcí – od Chovatelských trhů přes Myslivost a přírodu či nedávný Auto moto blešák. Jaký o ně byl zájem?

Těmto akcím jsme věnovali značnou pozornost, máme zkušenosti, ale hledáme i nové přístupy. Rád konstatuji, že jsme velmi spokojeni s návštěvností. Na každé z akcí šla výrazně nahoru. Návštěvy během jednoho dne se pohybují mezi šesti až sedmi tisíci lidí za den, to nás uspokojuje, ale víme, že se takovému počtu lidí musíme přizpůsobit. Našim úkolem je nejen je přilákat, ale taky se o ně dobře postarat, co se jejich komfortu týče, občerstvení a tak dále. Ohlasy máme ve velké míře pozitivní, ale velmi cenné jsou i ty, které nás inspirují ke zlepšení v každém směru. Platí osvědčené: náš zákazník náš pán. A to s tím, že našimi pány zákazníky i pány jsou vystavovatelé i nakupující.

Floria Jaro letos pohladí milovníky přírody hned dvakrát



Tradiční zahradnická výstava zve zahradníky a zahrádkáře na jarní část hned ve dvou termínech. Zájemci si mohou vybrat z prodloužených víkendů od 28. dubna do 1. května a také od 5. května do 8. května. „V každém termínu zájemcům nabídneme vše potřebné pro dům i zahradu, klasiku, ale i novinky pro zahrady a zahrádky, nádhernou podívanou v jedinečné květinové expozici, bohaté občerstvení a pestrý kulturní program, z něhož si vybere opravdu každý,“ nastiňuje základní parametry oblíbené akce ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.



Jak vypadal minulý ročník si připomeňte zde:

Svátek zahrádkářů. V Kroměříži začala oblíbená jarní Floria



Pavilon A opět nabídne unikátní aranžmá. Tentokrát na téma Podmořský svět v květech. Připraví ji tým aranžérů Jarmily a Petry Pejpalových. „V našem podmořském světě najdete v květinovém provedení stylizované korálové útesy, velryby, mnoho druhů mořských živočichů, chobotnice, medúzy ale i mnoho dalšího, třeba ponorku,“ láká Jarmila Pejpalová.



Expozici vytvoří po náročných přípravách spolu s pomocníky během čtyř dnů, jde však jen o finální část. „Nosíme podobu díla v hlavě třeba měsíc, když se vše vydaří, míváme samozřejmě skvělý pocit a ráda naslouchám lidem, kteří se tudy procházejí, jejich obdiv dodává sílu k dalším počinům,“ vypráví Jarmila Pejpalová s tím, že letos tvoří svůj podmořský svět z tisíců cibulovin - narcisů, tulipánů a hyacintů a ve velkém využije tropické bromélie.

Už za pár dní odstartuje jarní Floria. Jak dlouho trvá příprava takové akce?

Floria ve třech ročních obdobích je něco jako naše vlajková loď. Prestiž i obrovská více než čtyřicetiletá tradice. Takže je to záležitost celoroční, co se přípravy týče. Intenzita se zvyšuje, když se blíží vlastní termín konání, což je teď 28. duben. To přivítáme první milovníky přírody, zahrádkáře a zahradníky. Musíme být připravení dokonale, oni to ocení, my si té početné přízně velmi vážíme.

Prozradíte, na co se mohou letos návštěvníci této akce těšit?

Toho k těšení je tolik, že bychom si museli vyčlenit samostatný rozhovor. Zjednodušeně řečeno, vše pro dům a zahradu, klasika, novinky, vychytávky. Od nářadí po květiny. Od osiva po zahradní techniku či stavby. Když už jsem u těch květin, pak nemohu nepřipomenout tahák obou částí jarní výstavy. Tedy Podmořský svět našich úžasných květinových aranžérek Jarmily a Petry Pejpalových. Tisíce květin přenesou zájemce o krásu do míst, kde vládnou korálové útesy, velryby, medúzy, ale třeba i velryby či ponorky. Úžasná věc.

Jarní Floria bude letos rozdělena do dvou částí. Proč?

Obě části jarní Florie se nám hezky vešly do prodloužených víkendů zakončených svátečními dny 1. a 8. května. Rozdělení do dvou termínů se nám jeví jako návštěvnicky velmi vstřícné. Když dva termíny, pak je jasné, že nám to dává možnost v pauze pracovat na květinové expozici, cílem je udržet nejvyšší kvalitu po celých osm dní výstavy.

Kroměřížské výstaviště opět obsadili chovatelé. Nováčci i ti zkušení

Můžeme dále slíbit, že každý den zajistíme jiné hudební vystoupení, kapely jako Duo Jamaha, Saxi Band nebo dechovky Hanačka z Břestu, Drietomanka a další. Osvědčené z první části zachováme, ale budeme i příjemně inovovat, například přineseme ukázku živého aranžování. Třeba proto, aby k nám nadšenci zavítali i dvakrát a našli vždy něco nového.

Poslední měsíce se nesou v duchu vysoké inflace. Jak se to promítá do fungování Výstaviště? Změní se vstupné?

Inflace je značná, nežijeme mimo realitu. Ale víme, že k nám lidé rádi jezdí mimo jiné i proto, že zůstáváme v rozumné cenové relaci, co se vstupenek týče. Nejdražší celodenní vstupenka k nám je na celý den i s kulturním programem například na Florii za 120 korun, máme samozřejmě i slevy. Ale na nedávnou hojně navštívenou motoristickou akci s mnoha skvosty jsme k nám návštěvníky pozvali za 70 korun. Parkování bývá kolem padesátikoruny, na řadu akcí i zdarma.

Vstupné - Floria Jaro



Základní vstupné činí 120 korun, důchodci nad 65 let zaplatí 100 korun, děti do 150 centimetrů mají vstup zdarma. Parkovat mohou návštěvníci na přilehlých parkovištích, která mají kapacitu přes 2500 automobilů. Parkové činí 50 korun.