Nový poklad v Holešově. Knoflík z uniformy služebnictva hrabat

Knoflík pravděpodobně z livreje služebnictva hrabat Bruntálských z Wrbna - to je nejnovější dar, který získalo holešovské muzeum od svých příznivců z regionu. Kovový knoflík se znakem rodu o velikosti necelé tři centimetry je zároveň to nejvzácnější, co doposud muzejníci od lidí dostali.

Knoflík z livreje služebnictva hrabat Bruntálských z Wrbna. | Foto: MKS Holešov

„Ve sbírkách nic podobného nemáme. Livreje se zpravidla nedochovávají a tento knoflík je navíc ve velmi dobrém stavu. Nic podobného jsme nikdy neviděli,“ komentovala nejčerstvější dárek správkyně muzea a kurátorských sbírek Renée Rudolfová. Vojenský kufr, kancionál a mapy Muzeu oslovilo již loni na podzim obyvatele regionu, aby mu věnovali věci, které by jinak vyhodili. Za několik měsíců se tak muzejníkům na stůl dostalo hned několik takzvaných holešovských pokladů. Kromě knoflíku, který historiky potěšil nejvíce, je to například několik stoletých historických map, kancionál, stará tištěná periodika a vojenský kufr. „Jsou to velmi zajímavé kousky a mají příběh, což je v případě takových darů do muzea velmi důležité,“ vyzdvihla Rudolfová. Například zmíněný kancionál byl vydán v roce 1879. Žena, která jej muzeu věnovala, jej zdědila po své babičce a dědečkovi. S vojenským kufrem se mezi válkami vydal na vojnu její tatínek Antonín. Na kufru je dodnes čitelná adresa. Muzeum stále hledá zajímavé předměty „Všechny dary budou uloženy ve sbírkách Městského muzea a galerie v Holešově, které plánuje pravidelné tematické výstavy. Je tedy velmi pravděpodobné, že tyto poklady budou dříve nebo později vystaveny na jedné z budoucích holešovských výstav,“ doplnila mluvčí Městského kulturního střediska Dana Podhajská s tím, že muzeum nadále poptává zajímavé historické předměty či jiné umělecké artefakty. „Pracovníci předmět posoudí a pokud zjistí, že město něco podobného ve sbírkách nemá nebo se jedná o jinak zajímavý kousek, rádi si dárek převezmou,“ uzavřela Podhajská.