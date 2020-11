„V případě prodloužení nouzového stavu ve sněmovně zvítězil rozum, který ji však opustil při hlasování o daňovém balíčku. V příštích měsících a letech nás bude hlava bolet nejen z následků covidu, ale i z nezodpovědné sekery zaseklé poslanci ANO, ODS a SPD,“ reagoval na situaci například ministr vnitra Jan Hamáček na svém twitterovém účtu.

Přestože ve vládě zavládl nesoulad mezi poslanci, ten, kdo se může radovat, jsou zaměstnanci. Státní rozpočet bude sice chudší o daňové příjmy ve výši 130 miliard korun, zaměstnancům ale nový krok vlády přinese nižší daně. Měsíčně odvedou o nejméně dva tisíce korun méně, v závislosti na výši příjmů.

Ohrožené investice

Změna negativně zasáhne i do rozpočtů krajů a obcí. Pokud zákon projde senátem a podepíše jej prezident, budou se muset nejspíš rozloučit s nemalou částí příjmů ze státního rozpočtu. Ohroženy jsou také plánované investice v městech a obcích Zlínského kraje.

Všechny kraje nyní zajímá, jaké budou náhrady nejen za ztrátu superhrubé mzdy, ale také za covidová opatření, která nabourala rozpočty v letošním roce.

Například ve Vsetíně očekávají propad příjmů ve výši deseti milionů korun.

„Je to hrubý propočet. Co se týká opatření, už jsme nějaké predikce daňových propadů zapracovávali a pracujeme s nimi i při návrhu rozpočtu pro příští rok. Máme nějaké škrty v provozních nákladech a společnostech a omezujeme některé investice,“ vysvětlil starosta Vsetína Jiří Růžička s tím, že propad investic čekali a počítali s ním při výběru neodkladných investic ve městě.

Deset procent dolů

„Tuto novou věc jsme probírali již se starosty mikroregionu. Kvůli zrušení superhrubé mzdy půjdeme dolů zhruba o deset procent,“ reagovala starostka městyse Buchlovice Pavla Večeřová. Doplnila, že bližší informace zatím nemůže dodat.

„Jde o čerstvou zprávu. Ještě nemáme dopady rozhodnutí vlády zmapované do důsledku. Potřebuji si informace utřídit a dát do souvislostí s naším rozpočtem,“ vysvětlila.

V dokončení plánovaných incvestic věří starosta obce Sulimov na Kroměřížsku Zdeněk Dvořák.

„Počkáme si na další informace. Předpokládáme že dostaneme jakýsi návod, abychom zjistili, jaký bude mít rozhodnutí vliv na celkové příjmy obce. V tuto chvíli žádné investice nerušíme,“ komentoval vývoj starosta.

V příštím roce chtějí opravit zeď u kulturního domu ve výši okolo tři sta tisíc a připravovat další investice.

„Jestli přijde negativní změna, budeme se s tím muset porovnat. Nic jiného udělat nemůžeme, vždyť už i letošní vývoj příjmů nebyl optimální,“ shrnul Dvořák.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš připomněl, že se Rada Zlínského kraje bude v pondělí seznamovat s krajským rozpočtem.

„Zatím se jedná o rozpočet ve stavu tak, jak byl nachystán. Dosud jsme ho nezkoumali a budeme mít zhruba týden na to, abychom jej připomínkovali. Jsme na začátku debaty a čísla v tuto chvíli nejsou jasná,“ reagoval na dotaz ohledně krajských ztrát v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy Holiš.

Síla hejtmanů

Podle něj však kraj určitě o nějaké peníze přijde.

„Včera jsme v rámci Asociace krajů odhlasovali tým, který půjde vyjednávat s ministryní financí to, aby nám vláda kompenzovala ještě letos výpadky v příjmech související s pandemií koronaviru. Jako další dotaz na ni budeme mít, jak bude vláda kompenzovat krajům výpadky z příjmů způsobené zrušením superhrubé mzdy. K této iniciativě jsem se také přihlásil. Je to jednotná síla hejtmanů z celé republiky, kteří hájí zájmy všech krajů,“ seznámil s aktivitou hejtmanů Radim Holiš.

Senátor Čunek: Balíček nepodpořím

Ačkoli se nyní zdá, že nový krok vlády přinese do měst, obcí a krajů starosti s dalším propadem v jejich rozpočtech, přesto k tomu nemusí nakonec dojít. Dvanáct let se totiž napříč politickým spektrem nepodařilo superhrubou mzdu zrušit.

Daňový balíček může senát opět smést ze stolu – a již nyní má v řadách senátorů své odpůrce.

„Určitě jej nepodpořím. Jsem přesvědčen, že tyto peníze republika potřebuje,“ uvedl senátor a bývalý hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Podle něj podporovatelé návrhu nemají pravdu v tom, že lidé budou více utrácet a peníze tak do rozpočtu vrátí. „Lidé se v ohrožení chovají tak, že šetří, i když budou mít víc peněz. Takže do oběhu peníze nevrátí. S dluhy, které máme, je to špatná cesta,“ dodal Jiří Čunek.