Zlínský kraj – Dobrá zpráva pro kuřáky, špatná pro ty, co tabáku rozhodně neholdují. Oč jde? Podle novely zákona bude od 1. července zakázáno kouřit jen v zastřešených zastávkách a na nástupištích. Doposud nebylo povoleno si zapálit na žádném.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Adam Knesl

„Myslím si, že ten, kdo si chtěl na otevřené zastávce zapálit, si prostě nyní stoupl trochu stranou tak, aby to na ostatní nešlo. Alespoň ti slušnější. Teď už to nebude dělat nikdo,“ obává se pětadvacetiletý zapřisáhlý nekuřák Marek Čižmář z Uherského Hradiště.

Jiný názor má Anna Garguláková ze Zlína. „Řekla bych, že ti, kdo kouřili vedle zastávky, to snad budou dělat i nadále. Mně by teda jako kuřačce bylo hloupé zapálit si přímo tam. Bez ohledu na to, jestli můžu, nebo ne. Ty dva kroky stranou mě nezabijí. Nevím však, kolik takových lidí bude. Myslím, že moc ne,“ řekla Garguláková.

Dodržování protikuřáckého zákona kontrolují policisté. Sami přiznávají, že jsou v tomto ohledu poněkud benevolentní. „My jsme to řešili jen pod těmi přístřešky,“ řekl velitel Městské policie Vsetín Nikolaj Martinák. Podotkl také, že ročně se zabývali přibližně pěti sty případy. Pokuta za prohřešek se může vyšplhat až k jednomu tisíci.

K takovým řešením se však oslovení policejní ředitelé zpravidla neuchylují.

„Neřešíme to pokutou, ale upozorněním,“ sdělil velitel Obvodního oddělení Policie ČR ve Fryštáku na Zlínsku Petr Veselský.

Podobně ke kuřákům přistupují i městští strážníci v Kunovicích na Uherskohradišťsku. „Záleží, jaký měli přístup. Když se s nimi dalo rozumně domluvit, stačilo upozornění. Když ne, přešli jsme na blokovou pokutu. Maximálně však byla do tří set korun,“ sdělil velitel kunovické policie Luboš Bláha. Jeho podřízení na kuřáky narážejí nanejvýš desetkrát do měsíce.

Nemalá tolerance je patrná také u městských policistů v Bystřici pod Hostýnem.

„Kdybychom se měli na kuřáky na zastávkách vyloženě zaměřovat, obzvlášť na študáky po ránu a večer, evidovali bychom případů nesrovnatelně víc. Nyní tak na ně náhodně narážíme při pochůzkách,“ podotkl velitel bystřické městské policie Radek Sigmund.

Dodal, že pokutují spíše jen výjimečně nebo když si o to někdo vyloženě koleduje. „Stává se nám, že potkáme skupinu kuřáků, upozorníme je a pár jedinců nás ignoruje. Jsou totiž vyhecovaní a nechtějí ztratit tvář před přáteli. Tam nám nezbývá nic jiného, než jim tu pokutu dát,“ doplnil Sigmund.

Dodal také, že novela protikuřáckého zákona pro ně stejně tak jako pro další jeho oslovené kolegy neznamená výrazný rozdíl oproti dosavadní verzi.

Nespokojení jsou však železničáři, kterým vadí možný nepořádek z odhozených nedopalků. „Nejsem si jistý, jak to na peronech od prvního července bude vypadat, ale myslím si, že moc dobře ne. Nám však nezbývá nic jiného než ten zákon respektovat. Nic víc dělat nemůžeme,“ uzavřel mluvčí Správy železniční dopravní cesty Pavel Halla.

Veronika Vágnerová