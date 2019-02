Kroměřížsko – Rýny, víka od kanálu, kolejnice, trubky a řada dalších věcí, někdy evidentně kradených, končívá každodenně ve sběrnách po celé České republice.

Ve sběrnách kovů často končí lup zlodějů. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku

Stejné je to i na Kroměřížsku a také tam začne od března platit nová vyhláška, která by zlodějům kovů měla prodej kradených věcí aspoň trochu zkomplikovat.

V regionu řeší policisté podobných případů desítky ročně: většinou jde o kradené rýny, různé kovové součástky, loni to ale byly dokonce i kolejnice. Jeden zloděj se totiž v březnu vydával za zaměstnance drah a chtěl odvézt do sběrného dvora demontované kolejnice z Chropyně.

„Na místo si dokonce objednal autodopravu a nechal kolejnice o celkové hmotnosti jedenáct a půl tuny naložit a odvézt do výkupny," připomněla kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová s tím, že škoda byla tehdy vyčíslena na bezmála šedesát tisíc korun.

Problém se zloději pak řešila před nedávnem také Mateřská škola v Chropyni. Při opravě tamní zahrady se ztratila rýna u jednoho z nových přístřešků.

„Přišla jsem ráno do práce, podívala se a rýna byla pryč. Je opravdu zarážející, že lidé kradou i na hřištích a školkách, které slouží dětem," diví se ředitelka tamní školky Magdaléna Ratůzná.

Právě podobným zlodějům by měla zkomplikovat prodej kradeného kovu nová vyhláška, která vstoupí v platnost od 1. března a zakáže sběrnám vyplácet hotovost při výkupu kovů.

Náhradu za vykoupený materiál tak lidé dostanou pouze v bezhotovostní formě. Ministerstvo životního prostředí ještě dodatečně hodlá prosadit do zákona, aby se bezhotovostními platbami rozuměl výhradně převod na účet nebo poštovní poukázka.

Sběrny však namítají, že omezení plateb v hotovosti krádežím stejně nezabrání a nová vyhláška v konečném důsledku hlavně odradí lidi od toho kovový odpad do výkupny vůbec přinést.

Například výkupna Šrot Gebeshuber v Kroměříži má na svých stránkách uvedeno, že vykupují kovový odpad od velkododavatelů i od malododavatelů formou drobného výkupu za hotové. To se ale už brzy změní.

„Na změnu legislativy se samozřejmě připravujeme. Že změna přijde, víme už zhruba půl roku, kdy se o tom začalo mluvit. Komplikace to přinese zejména lidem, kteří nemají účet," míní vedoucí provozovny v Kroměříži Michal Peňáz.

Že by ale nová vyhláška problém s krádežemi vyřešila, to si nemyslí. „Efekt to podle mě mít moc nebude. Uvidíme, co přinese praxe," dodal.

A velmi podobně vidí situaci i další provozovatel sběrny na Kroměřížsku Miroslav Gougela, který je jedním z jednatelů firmy GŠ Seko, která sídlí v Hulíně.

„Uvidíme, jak se nařízení osvědčí, popravdě tomu ale moc nedůvěřuji," přiznal v úterý Kroměřížskému deníku.

Se změnou však jeho firma samozřejmě počítá a je na ni připravena. Přímo pro sběrnu bude prý nová vyhláška do jisté míry i usnadněním práce.

„Je to rozhodnuto a od prvního března se tím budeme řídit. Pro nás to bude znamenat jisté zjednodušení: dřív se nám tady točila hotovost, museli jsme jezdit měnit peníze do banky, od března tedy tato starost odpadne," vysvětlil jednatel.

Problém vidí hlavně v tom, že by výkupna mohla přijít o část sběru a lidé si budou muset počkat na vyplacení za výkup do druhého dne. „Čtvrtina vykoupeného kovového odpadu je od občanů a drobných firem, s touto vyhláškou by se objem mohl snížit. Starší lidé účty většinou nemají vůbec, takže je dost možné, že nám šrotu ubude," uzavřel Miroslav Gougela.