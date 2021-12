„Mobilní kluziště město koupilo už loni, kdy jsme ho ale nemohli kvůli koronaviru zprovoznit. Věřím, že v této zimě si to vynahradíme a že nové sportoviště udělá radost zejména dětem,“ uvedl místostarosta Karel Holík.

Kluziště bude v provozu denně od 9 do 21 hodin. V čase od 13 do 14 a poté od 17 do 18 hodin je plánována úprava ledové plochy. Vstup na kluziště bude pro bruslící deset korun, zpoplatněna bude také půjčovna bruslí. Kromě půjčovny bruslí budou u kluziště rovněž uzamykatelné skříňky na obuv a další věci.

V předminulé zimě, tedy od prosince 2019 do března 2020, město provozovalo na Hanáckém náměstí mobilní kluziště, které si pronajalo.

Novinka zaznamenala velký ohlas veřejnosti, kluziště navštívilo podle odhadů města nejméně 15 tisíc bruslařů.

Koupí mobilního kluziště chce město vyřešit problém s omezenými hodinami bruslení pro veřejnost na zimním stadionu, který za normální situace bývá vytížen hokejem mládeže i dospělých. Vloni zakoupené kluziště, které stálo zhruba 2,7 milionu korun, má rozměry 13 x 28 metrů.

V Holešově se už bruslí

Venkovní mobilní kluziště zprovoznili na začátku prosince také v Holešově. Ledová plocha je stejně jako vloni připravena na Orelském hřišti za restaurací Kanada a otevřená veřejnosti by měla zůstat až do konce února. Vstupné je šedesát korun, zlevněné čtyřicet. V neděli také nabízí pro děti i školičku bruslení.