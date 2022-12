„Pokud to bylo možné, snažili jsme se zavedením přímých vozů odstranit nutnost přestupů na trasách, které využívají zejména školáci a studenti. Například v úseku Bylnice – Vsetín – Valašské Meziříčí nebo Luhačovice – Uherský Brod – Uherské Hradiště – Staré Město,“ říká jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED) Martin Štětkář.

V odpolední špičce bude vylepšena nabídka spojení v úseku Zlín – Vizovice, Hulín – Holešov, Uherský Brod – Bojkovice město. Společně s Jihomoravským krajem také spoj v úseku Uherské Hradiště – Veselí nad Moravou.

Od poloviny prosince dojde k lepšímu provázání s odjezdy nebo příjezdy dalších spojů. Ranní vlak z Bylnice na Vsetín bude ve dnech školního vyučování prodloužen do Valašského Meziříčí.

Vlak 23214 nově vyjede v pracovní dny z Bylnice (odj. 7.22) do Vsetína, v Bylnici bude mít přípoj od vlaku ze Starého Města. Naopak bude zrušen spoj v 8.10 hodin ze Vsetína do Horní Lidče.

V období ranní a hlavně odpolední špičky pracovních dnů dojde rovněž ke zlepšení především v úseku Zlín střed – Vizovice.

Změny na tratích Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk; Újezdec u Luhačovic – Luhačovice odstraní především přestupy pro studenty a školáky na trase Luhačovice-Uherský Brod-Uherské Hradiště a Staré Město u Uherského Hradiště.

Bude navýšena kapacita u spojů Uherský Brod a Bojkovice město v době odpolední špičky. Zároveň se podařilo rozšířit spojení z Brna a z Olomouce směrem na Uherský Brod a Bylnici.

Hlavní změny na železnici ve Zlínském kraji (IDZK.cz)

Nové autobusové spoje

Nově je pro cestující připraven přímý autobusový spoj na trase Uherské Hradiště – Otrokovice – Kroměříž. Vybrané víkendové spoje linky ze Vsetína do Velkých Karlovic budou prodlouženy až na Bumbálku, odkud pojedou přes Horní Bečvu do Rožnova pod Radhoštěm a obráceně. To ocenění především turisté, kteří díky tomu budou mít oblíbené turistické cíle dosažitelné přibližně každou hodinu.

Vzniknou také nové spoje v úseku Vsetín, Rokytnice – Vsetín, aut. nádraží a budou sloužit jako přípoje na ranní expresy do Prahy a večerní zpět.

V pátek bude také přidán posilovací spoj ve 14 hodin na trase Kroměříž – Holešov - Kroměříž a vznikne také nové dopolední spojení mezi Koryčany a Starými Hutěmi.

Hlavní změny v autobusové dopravě ve Zlínském kraji (IDZK.cz)

Nový sportovní resort – nová zastávka

Sportovní areál Kapka resort otevřený v polovině října bude nyní přístupný pro všechny návštěvníky i autobusem, nově zde bude zastavovat páteřní linka Rožnov pod Radhoštěm – Zlín.

Optimalizace spojů

V rámci optimalizace nákladů dojde v některých místech ke zrušení souběhu spojů. Jde o tyto úseky:

Napajedla – Otrokovice, Kroměříž – Kvasice – Otrokovice, Kroměříž – Zlobice, Kroměříž – Zdounky, Morkovice-Slížany – Uhřičice a Bystřice pod Hostýnem – Chvalčov.

Garantovaná bezbariérová přeprava

Na dálkový spojích ze Zlínského kraje do Brna, Ostravy a Prostějova bude dopravce Arriva autobusy nově garantovat bezbariérová vozidla.

Přímo před brány Colours of Ostrava

Mezikrajské linky do Ostravy budou nově zastavovat na některých zastávkách v Moravskoslezském kraji. Nejvýznamnější z nich bude zastávka Ostrava, Vítkovice, Dolní Vítkovice, kterou využijí cestující do práce i za kulturou.

Nové jízdní řády všech linek najdete na webu IDZK zde