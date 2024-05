V Kroměříži a okolí by se v budoucnu mohla výrazněji rozvinout infrastruktura pro cyklisty. Na kroměřížské radnici se setkali starostové měst a obcí spadajících pod Kroměříž jakožto obec s rozšířenou působností (ORP), aby se zabývali možným rozvojem cyklistiky v regionu.

„Cítíme, že v této oblasti trošku pokulháváme a že bychom to měli a chtěli zlepšit. Inspirovat bychom se mohli například v sousedním Olomouckém kraji,“ poznamenal místostarosta Kroměříže Karel Holík.

Dvě desítky starostů oslovil nejprve Jaroslav Martinek, jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu. Zdůraznil roli měst a obcí při plánování a realizaci bezpečné dopravní sítě pro cyklisty i význam jejího napojení na krajské a nadregionální trasy.

Cyklokoordinátor kroměřížské radnice Martin Gabryš poté zrekapituloval stav a počet cyklostezek v regionu. Zmínil cyklostezku Morkovice – Nezamyslice vedenou v místě bývalé železniční trati, cyklostezku z Kroměříže do Kvasic, z Chropyně do Plešovce a cyklotrasu Kroměříž – Hulín.

Po frekventovaných komunikacích

„Mnoho cyklostezek na území ORP není,“ uvedl Gabryš.

Díky cyklostezce do Kvasic je region napojen na atraktivní cyklostezku podél Baťova kanálu. Jako cyklotrasy jsou podle Gabryše vedeny další úseky začínající v Kroměříži – do Koryčan, do Kostelan, Uherského Hradiště či na Prostějovsko.

„Jejich nevýhodou ale je, že jsou z větší části vedené po komunikacích, které jsou mnohdy frekventované. Výjimkou jsou lesní úseky, kdy lze za jakýsi pomyslný uzel cyklotras v Chřibech považovat Bunč,“ popsal Gabryš.

Účastníci schůzky se shodli na nutnosti zmapovat stávající stav cyklistické infrastruktury v regionu a vytvořit koncepci sítě cyklistických tras.

„Zahrne komplexní plán cyklistických tras, které podpoří jak běžnou mobilitu, tak rekreační cykloturistiku s důrazem na bezpečnost, přístupnost a propojení s dalšími prvky dopravní infrastruktury,“ doplnil Holík. Podle Gabryše by koncepce měla být zpracována do konce letošního roku.

Problémy s pozemky

Starostové poukazovali na některá úskalí, jež s budováním cyklostezek souvisejí. Chropyně by podle starosty Michala Vlasatého ráda prodloužila cyklostezku z místní části Plešovec až do Kroměříže.

Město přitom naráží na problém s pozemky. Místostarosta Holík zase připomněl, jak se Kroměříž při přípravě cyklostezky do místní části Postoupky potýkala s ochranným pásmem železnice. Starosta Morkovic Pavel Horák zase poukázal na mnohdy nevhodné podmínky při žádosti o dotace, podle kterých cyklostezku nesmí přerušit jiné sdílené komunikace, například lesní cesta.

Město Kroměříž momentálně buduje cyklostezku mezi místními částmi Kroměříže Kotojedy a Vážany.

„Další projekty a záměry v oblasti cyklodopravy radnice připravuje, například zmíněnou cyklostezku do Postoupek,“ doplnil mluvčí radnice Jan Vondrášek.