Nová nemocnice dostala požehnání. Jen za pozemky zaplatí kraj 330 milionů korun

Zelenou dali zastupitelé odkupu pozemků v prostoře mezi malenovickým sídlištěm a nákupní zónou Centro a tím v podstatě požehnali výstavbě nové krajské nemocnice na zelené louce. Ta by měla podle plánů stát ode dneška do šesti let.

„Nejoptimističtější varianta hovoří o horizontu čtyř let,“ tvrdí hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Kraj zaplatí majitelům pozemků tři sta třicet milionů korun a koupí více než 170 tisíc metrů čtverečních. Jednotliví vlastníci pozemků si přijdou na miliony.

Výstavba nemocnice by se pak měla vyšplhat k částce přesahující 7 miliard s DPH. Podle hejtmana Jiřího Čunka je to jednoznačně lepší varianta než se pustit do rekonstrukce a dostavby nových budov ve stávajícím areálu KNTB.

Tato varianta by podle hejtmanství spolykala téměř 8 miliard, trvala by 12 let a po celou tuto dobu by personál i pacienti pobývali na staveništi.

„Buď bychom se museli pustit do oprav starého, které starým zůstane, a ztratíme stovky milionů, ne-li miliardy, anebo se vrhneme do výstavby nové nemocnice,“ uvedl možnosti Jiří Čunek.

A tento krok včera zastupitelé podpořili, a to i přes řadu dotazů, nejasností a připomínek. Podle mnohých zastupitelů je výstavba nemocnice dobrý projekt, jen se špatnou formou rétoriky.

Většina kritiky se tak nesnesla na samotný záměr výstavby nemocnice, ale na postupnou následnost kroků.

„Abychom byli za startovní čárou, to bychom museli mít koncepci zdravotnictví,“ kontrovala europoslankyně Olga Sehnalová.

„Bylo by vhodné vypracovat opoziční posudek,“ toho se zase dovolával opoziční zastupitel Tomáš Pajonk (Svobodní a Nezávislí).

„Všichni chtějí, aby zdravotnictví bylo na špičkové úrovni, ale nemocnice ať se postaví třeba až za dvacet let. Ale to není můj styl,“ tvrdí hejtman.

Názor primářů KNTB na výstavbu nové nemocnice prezentoval zastupitelům náměstek léčebné péče a primář novorozeneckého oddělení Jozef Macko.

„Současné umístění KNTB nedává prostor pro vybudování nemocnice 21. století. Všichni mí kolegové se kloní ke stavbě nové nemocnice, protože se domnívají, že ve stávajících prostorách i v těch zrekonstruovaných by už místo pro moderní medicínu 21. století nebylo,“ uvedl.

VLASTNÍKEM POZEMKU BUDE KRAJ UŽ V PŮLCE PROSINCE

„Znovu oslovíme majitele pozemků,“ uvedl hejtman Jiří Čunek po hlasování zastupitelstva plán následných kroků.

Vlastníkům již předloží pro všechny stejné kupní smlouvy. Za metr čtvereční dostanou 1650 korun. Pozemky mají rozměrově 350 metrů krát nejméně patnáct, průměrně dvacet metrů.

„Částky pro jednotlivé majitele se tak budou pohybovat kolem desíti milionů korun,“ vysvětlil Jiří Čunek.

Jednání o odkupu podle slov hejtmana zahájí kraj okamžitě tak, aby mohli vyplatit finanční prostředky do poloviny prosince a kraj se do této doby stane majitelem pozemku.

Na výtku zastupitelky Mileny Kovaříkové z ČSSD, že se kraj nemůže spolehnout na předběžný souhlas majitelů pozemků s prodejem, reagoval hejtman tím, že o jednom majiteli, který by eventuálně nechtěl pozemek prodat, sice ví, ale když na to přijde, jeho pozemek kraj vůbec nepotřebuje.

Odkup pozemků by se podle slov Jiřího Čunka mohl protáhnout jen z důvodu neočekávaných událostí ze strany prodávajících subjektů.

„Ale ne z naší strany, my finance máme připravené, půjdou z vlastních rezerv,“ sdělil hejtman.

KDE VEZME KRAJ SEDM MILIARD?

Na vodě je podle zastupitelů prý i financování.

„Kde kraj vezme 7 miliard?“ ptají se.

Hejtman se toho ale prý neobává.

„Znám detailně rozpočet kraje,“ vysvětlil.

Zhruba dvě stě milionů korun nejprve padne na projekty.

„Tyto peníze bychom měli utratit ode dneška do dvou let,“ uvedl.

Do pěti šesti let by pak měli mít prostředky na výstavbu nemocnice.

„Máme dostatek času se na stavbu připravit,“ dodal Čunek s tím, že si kraj může vzít také úvěry.

„Jednoduše o financování máme jasnou představu a vůbec o něm nepochybujeme. Především proto, že krajská nemocnice je pro nás naprostou prioritou,“ uvedl.

Jakmile bude dokončena studie nemocnice, předloží kompletní materiál zastupitelům. Ten bude obsahovat všechny nezbytné podklady: kolik bude celý projekt stát nebo jak bude nemocnice vypadat, obsáhne prý i přípravu soutěže firem pro realizaci.

Předložení projektu zastupitelům odhaduje hejtman na březen.